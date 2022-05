"He aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo y respiro". Son las palabras de Ana Obregón tras dos años sin su hijo, Álex Lequio. 730 días sin el hijo que tuvo con Alessandro Lequio y que murió a causa del cáncer. Han sido muchos los homenajes y mensajes de la actriz a su hijo, pero en esta última carta se muestra muy sincera sobre cómo se siente ella. "El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre", confiesa.

Aquí puedes leer la carta al completo: Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Hoy hace dos años que se apagó la luz del mundo con tu partida. Desde entonces he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro , trabajo , existo…. Pero yo no soy la víctima, la víctima eres tú. Porque con 25 años empezaste esta batalla . Desbordabas tanto amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso para tener un futuro brillante iluminándonos a todos los que estábamos a tu alrededor. Un futuro que el Puto cáncer te arrebató. Me rompe tu ausencia, la rabia , la injusticia, la tristeza , la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar . El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre. Sé que lo entiendes y perdonas mis lágrimas de cada día . Aunque sigan siendo rojas. Por favor no te preocupes por mí ,me llenan de amor y compasión todas las personas y sé que tú desde donde estés se lo agradeces cada día. Gracias por pintarme el cielo cada mañana de un azul diferente con nubes derretidas para alegrarme. Papá y yo seguimos tu legado con tu Fundación para investigar el cáncer y ayudar a los demás. Esa es mi única ilusion en este momento. Mientras tanto seguiré abrazandote en mis sueños y perdonándome la vida cada día con tu ejemplo de valentía. Te echo tanto de menos.. Echo tanto de menos la vida.. Eres el amor de mi vida, por favor no lo olvides nunca. Eternamente juntos, Mamá Dos años sin Álex Lequio El 14 de mayo 2020 la luz de Aless Lequio se apagó para siempre después de luchar durante dos años con un cáncer que le terminó arrebatando la vida y por el cual ha dejado un legado de lucha incalculable en la sociedad española. Ana Obregón y Alessandro Lequio permanecen unidos en este dolor que solamente ellos dos pueden entender ya que han estado día y noche con su hijo, apoyándole en sus peores momentos y sabiendo de primera mano por lo que ha pasado el joven. Es por eso que muchas veces utilizan sus redes sociales para homenajearle y rendirle tributo, además de para desahogarse y sentir el calor de los seguidores que no han dejado de animar a esos dos padres que siguen adaptándose a las circunstancias de su nueva vida.