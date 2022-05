Tras el tercer puesto de España en el festival de Eurovisión, ahora todo el país –incluido los que le atacaron después de ganar el Benidorm Fest– es “Chanelista”. Felicitaciones de políticos y artistas se sucedieron durante todo el día de ayer en las redes sociales. De un lado, Miguel Iceta, Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Alberto Núñez Feijóo, Inés Arrimadas... Y de otro, Blas Cantó, Ruth Lorenzo, Alfred García, Marta Sánchez... También hubo baño de masas presencial. Chanel Terrero pisó el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid en medio de una nube de fans y medios de comunicación. “Estamos alucinando”, acertó a decir la cantante, que el sábado arrasó sobre el escenario de Turín (Italia) con una impecable actuación de voz y baile de su tema “SloMo”.

Chanel y su cuerpo de baile le dieron a España la mejor posición de los últimos 27 años. Desde 1995, con Anabel Conde, nuestro país no había conseguido un puesto tan destacado. Y desde 2016 no salíamos de entre los cinco por la cola. La artista de origen cubano y catalana de adopción solo fue superada por Kalush Orchestra, de Ucrania, el país en guerra, que se llevó el micrófono de cristal de Eurovisión gracias al voto del público, y por el tiktoker Sam Ryder, del Reino Unido. Entre Inglaterra y España hubo, no obstante, una diferencia mínima: de 7 puntos.

A su llegada a Madrid, Chanel confesó estar “contenta” a la vez que “cansada” después de meses de duro trabajo. “No nos esperábamos para nada un tercer puesto, estábamos alucinando. Ha sido un trabajo tan duro de tantos meses que, al final, cuando nos bajamos del escenario, dijimos: ‘Da igual lo que pase, para nosotros ya hemos ganado’”. Y realmente su posición supo a victoria. La representante de España en el mayor festival de la canción no quiso referirse a sus detractores –recibió hasta amenazas de muerte tras vencer en Benidorm– al ser preguntada por los medios de comunicación. “Yo, simplemente me enfoco en mi trabajo, no me enfoco en lo malo, me enfoco en lo bueno, en lo bonito”, señaló. “Lo único de lo que soy consciente –agregó– es de este momento, que es muy fuerte, estoy alucinando. Está siendo increíble y muchísimas gracias por vuestro apoyo”.

No hubo tiempo para mucho más, ya que Chanel actuaba poco después (a las 20.30 horas) en las fiestas de San Isidro, organizadas por el Ayuntamiento de Madrid en la Plaza Mayor. De nuevo, y dejando a un lado los nervios y la tensión de Eurovisión, la intérprete de “SloMo” volvió loco al público. Más de 6,8 millones de españoles estuvieron la noche del sábado y la madrugada del domingo pegados al televisor. La gran final, celebrada en Turín, fue la más vista de los últimos tres años y la que tuvo mejor cuota de los últimos trece. Asimismo, el hashtag #Eurovision fue “trending topic” en España y número uno mundial durante 8 horas.

Las felicitaciones a Chanel llegaron desde todos los puntos y ámbitos. Hasta su abuela, Leonor Bergé, le dedicó unas palabras desde Olesa de Montserrat: “Sabíamos que valía, pero ha sido muy impactante”. Otros mensajes... Nadia Calviño, vicepresidenta primera: “Vuestro talento ha brillado con fuerza”. Miguel Iceta, ministro de Cultura y Deporte: “¡Chanel, magnífica actuación!”. Blas Cantó, representó a España en Eurovisión en 2021: “Tremendo exitazo”. Miki Núñez, que también fue al festival en 2019: “Chanelista hasta la médula”. Alfred García, que actúo junto a Amaia Romero en Lisboa 2018: “Nunca el bronce había brillado tanto”. Ruth Lorenzo, que cantó en Eurovisión en 2014: “Es un orgullo y una inspiración verte soñar sobre ese escenario”.