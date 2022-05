Durísimos momentos para Helen Lindes y Rudy Fernández, que en poco más de una semana han sufrido dos de las pérdidas más dolorosas de sus vidas. Tras la muerte del padre del jugador de baloncesto, Rodolfo, el pasado 13 de mayo, este domingo fallecía en Lanzarote la madre de la modelo, Norma Lindes, de 83 años.

Enferma desde hace años, Helen tenía una relación de lo más estrecha y especial con su progenitora y, siempre que su agenda se lo permitía, viajaba a su isla natal para visitar a Norma y que ésta - delicada de salud desde que en 2017 sufrió una sepsis grave - disfrutase de sus dos nietos, Alan y Aura, de 5 y 3 años.

"Helen Lindes lamenta profundamente el fallecimiento de su madre Norma Lindes a la edad de 83 años, el día 22 de mayo, en la isla de Lanzarote. Sus familiares quieren expresar su agradecimiento por todas las muestras de cariño que están recibiendo. Siempre estará con nosotros. Descanse en paz" reza el comunicado que la representante de la top ha hecho público para comunicar la muerte de una de las personas más importantes de su vida.

Una durísima pérdida que se une a la del padre de Rudy, Rodolfo Fernández, que fallecía el pasado 13 de mayo a los 66 años a causa de una enfermedad que la familia mantuvo en la más estricta privacidad en todo momento. Una muerte sobre la que Helen se pronunciaba hace pocos días en sus redes sociales con unas preciosas palabras que reflejan la especial relación que mantenía con su suegro: "La vida es difícil. Te pone barreras, te lleva al límite y te hace sufrir. Pero cada día es un regalo y está dentro de nosotros aprovecharlo al máximo. Disfrutar de las pequeñas cosas y valorar lo que tenemos y a las personas que queremos". "Esta semana ha sido dura y hemos tenido que despedirnos de alguien muy especial. Allá donde esté, seguro que se encuentra en un lugar muy parecido a este" añadía, con una imagen de las Salinas de Janubio - un lugar precioso y lleno de paz - en Lanzarote.

Y ahora, cuando todavía no les ha dado tiempo de sobreponerse al fallecimiento del padre de Rudy les toca decir adiós a la madre de Helen. Un fallecimiento sobre el que la modelo no se ha pronunciado públicamente por el momento, pero tras el que el madridista ha hecho una dura reflexión a través de sus redes sociales: "No maduramos con los años, sino con los daños; cada experiencia es una nueva lección". Unas palabras que dejan entrever lo complicados que son estos momentos para la pareja, que en solo 9 días han perdido a dos de los pilares más importantes de sus vidas.