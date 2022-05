El chef asturiano José Andrés dio ayer su opinión sobre la matanza en una escuela de Texas en la que fueron asesinados 19 niños y dos profesoras. “Nadie, nadie quiere quitarle las armas a nadie... El control de seguridad de las armas no es lo mismo que quitarle las armas a mi amigo... ¡La Segunda Enmienda está bien y es segura! Más niños mueren en un día en EE. UU. que en muchos países en guerra...”, escribió en Twitter. “Lo que está pasando en EEUU no tiene lógica”.

José Andrés fue protagonista en el programa “El homirguero”. Fue allí, con Pablo Motos, donde reveló uno de sus próximos proyectos televisivos: “Llevo casi dos semanas en España, grabando un programa, viajando por toda España con mis hijas, y regreso a Ucrania para encontrarme con mi equipo”. Se estrenará mañana en Disney+.

Sobre la labor en Ucrania: “Si nos juntamos podemos conseguir lo imposible y ahora mismo esta gente está consiguiendo lo imposible”. ¿Tiene miedo? “Yo soy miedoso, pero me he dado cuenta de que lo que más miedo me da es que haya indiferencia. Lo que he visto en Ucrania no lo he visto en ninguna parte, hoy me siento ucraniano y Zelensky es mi líder, los ucranianos sienten que están haciendo esto por ellos y por todos nosotros. Creo que todos tenemos que estar al lado del pueblo ucraniano”.