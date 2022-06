Está enamoradísima, y lejos de ocultarlo Marta López presume de su felicidad cada vez que tiene ocasión. La colaboradora de 'Sálvame' ha recuperado la sonrisa gracias a Rubén Gaha, en quien ha encontrado una estabilidad, una complicidad y un amor que, admite, nunca pensó que llegaría a experimentar.

A punto de celebrar su primer año de relación, Marta confesaba hace unos meses que el policía es "el mejor hombre que he conocido en la vida" y, sin dudarlo - tras el apoyo público de su pareja tras sus fotografías en actitud cómplice con un joven llamado Josep - le pedía matrimonio públicamente: "¿Te quieres casar conmigo? Sé que no es el momento pero me casaría contigo ahora mismo, Rubén" le espetaba en directo a su novio, con el que a día de hoy vive una permanente 'luna de miel' (a pesar de que por el momento, y que sepamos, no tengan planes de boda).

Más enamorados que nunca, Marta y su chico se dieron en la terraza de un bar de la capital, donde ajenos al mundo compartieron confidencias, miradas de complicidad y gestos de cariño durante su romántica comida. Besos, abrazos, sonrisas... Un auténtico derroche de amor que refleja el momento de ensueño que vive la pareja.

Completamente desconocido para el mundo del papel couché en el que trabaja la exconcursante de 'Supervivientes', Rubén Gaha es un Policía Nacional 15 años más joven que ella, una diferencia de edad que a juzgar por las imágenes han sabido solventar a la perfección desde que se conocieron. A caballo entre Córdoba y Madrid, donde ya comparte casa con Marta, la pareja aprovecha cada hueco en su agenda para protagonizar reencuentros tan románticos como este.