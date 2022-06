La belleza es una cuestión subjetiva. Sin embargo, y más en estos tiempos cada vez más digitales, las redes sociales están llenas de imágenes retocadas con el objetivo de eliminar esos defectos tan estigmatizados por la sociedad. Esta práctica es todavía más frecuente entre los "influencers", esos nuevos famosos que cuentan sus vivencias por las redes y de paso, hacen promoción de diversos productos de marca. Los ejemplos se cuentan por miles, como la madrileña María Pombo, Dulceida, o Jessica Goikoechea.

Muchos de ellos dicen mostrarse naturales. Sin embargo, la cuenta de Instagram, @bellezafalsa, se dedica a desmentir tales afirmaciones. "Las redes sociales no siempre reflejan la realidad y en esta cuenta intentamos ofrecerle a la gente el porqué. Creemos que deberían mostrar más esencia y menos apariencia. Tenemos que parar de hacer famosa a gente estúpida", indica la cuenta en su biografía.

La cuenta ya ha recibido varias críticas de los damnificados por estos "descubridores del engaño fotográfico", pero sin mucho éxito, al ser una de las cuentas que más están creciendo en los últimos tiempos. De hecho, ya casi ha alcanzado la friolera de 250 mil seguidores.

Las opiniones en las publicaciones de @bellezafalsa son diversas. Sin embargo, los administradores piden siempre respeto, aunque muchas veces tengan que desactivar los comentarios. Es el caso de la comparativa entre dos imágenes de Marta Díaz, influencer de moda y actual pareja sentimental del exfutbolista del Real Madrid, y actual defensa del Tottenham inglés, Sergio Reguilón.

Pero, @bellezafalsa, no solo ataca los retoques. La cuenta está intentando descifrar el secreto de la eterna juventud, el cual parece que muchos influencers conocen. Sin embargo, estos investigadores nos demuestran que no es oro todo lo que reluce, como es el caso de estas dos imágenes de la joven actriz y protagonista de la serie de Netflix, "Élite", Ester Expósito.

No contentos con ello, prometen llevar su cometido hasta el final, y no solo con el aspecto físico. La cuenta se dedica además a destapar estafas en los acuerdos comerciales que estos nuevos famosos promocionan, y posibles casos de sorteos falsos. Hubo una gran damnificada en esta sección, y no pudo ser otra que la exconcursante de Operación Triunfo y actual pareja de Miguel Bernardeu, Aitana Ocaña. La cantante, según una persona que le mandó varios mensajes a "Belleza robada", habría engañado a una tienda pequeña de ropa para que les enviase productos a cambio de promoción, pero se cumplió tal promesa por parte de la catalana.