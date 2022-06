Días después de celebrar por todo lo alto (y por sorpresa) el bautizo de Miki, el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, Poty Castillo ha reaparecido en la presentación del libro de Colate Vallejo Nágera en una conocida discoteca de Madrid y, con la simpatía que le caracteriza, nos ha contado como fue la fiesta y como es su ahijado, con el que no puede disimular que se le cae la baba.

"Lo pasamos de bien... Se nos ha criticado que si parecía una boda, pero es un acontecimiento que nazca una criatura" comenta sorprendido, sin entender por qué a la gente le ha sorprendido que la actriz luciese un vestido blanco en el bautizo: "Pues las mejores galas" afirma, aplaudiendo la elegancia de Paula en un día tan especial para la familia y los amigos.

Flamante padrino de Miki, de 14 meses, Poty habla de lo "mono" y "especial" que es el pequeño. "No sé si ha salido al padre, a la madre o al padrino, pero es un tío... no os hacéis idea de lo simpático que es" confiesa, asegurando que le va a consentir "todo". "Aviso a navegantes, aunque le duela al padre el tío apunta maneras para bailar. Es monísimo" afirma.

Íntimo amigo de Paula y de Miguel, el coreógrafo admite que no sabe nada sobre los rumores acerca de una posible boda en la pareja después del look de inspiración nupcial que la asturiana lució en el bautizo de su hijo, pero reconoce que le encantaría: "La verdad, no tengo ni idea, te podría engañar, pero no lo sé. Ya con una criatura por medio sería la culminación de ese amor. Somos vecinos, amigos del día a día y los veo fenomenal".

Además de íntimo de Paula, Poty también mantiene una gran amistad con Colate desde hace muchísimos años y prefiere no 'mojarse' en su batalla judicial con Paulina Rubio por la custodia de su hijo Nico - "es un tema súper delicado" afirma - aunque sí se posiciona directamente con el empresario: "Yo te digo que he vivido muchas cosas en 11 años en Miami, hemos trabajado con Paulina y hasta ahí te puedo leer". "Colate es un tipazo, de verdad. Me da rabia la imagen que puede tener Colate. Un tío que hace de padre, pero ejerce de verdad. Yo no ejerzo tanto con mi hija. Está entregado totalmente" asegura.