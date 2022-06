Hace unos días Bertín Osborne concedía una entrevista a "Viva la vida" y, para sorpresa de propios y extraños, se pronunciaba sobre una hipotética reconciliación con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021. "En el caso de sentarme con Fabiola a hablar tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad, no voy a venir yo ahora de machito chulito" afirmaba el artista, asegurando que su relación con la venezonala es buenísima y que tras su separación son "más amigos que antes" y cuando se ven "lo disfrutamos el doble".

Unas comentadísimas declaraciones sobre las que ahora se pronuncia la venezolana, convencida de que Bertín no hablaba "literalmente" de retomar su relación sino que asumía su 'culpa' en el fin de su matrimonio: "Hay que saber entre líneas, la pregunta era algo así como si el aceptaría una segunda oportunidad y él dijo que si alguien tuviese que dar una segunda oportunidad sería Fabiola a mí".

"Cada uno de nosotros asumimos nuestras responsabilidad, pero un matrimonio se rompe por las dos partes, no por una sola, yo creo que eso quería transmitir, él es muy caballero" asegura, descartando así que una hipotética reconciliación sea algo en lo que estén pensando ninguno de los dos.

Señalando que su relación con Bertín es muy buena y que lo considera de "su familia", Fabiola no cree que esto vaya a cambiar si alguno de los dos rehace su vida: "No tiene por qué, depende de la persona que busques. Yo siempre digo que espero que sea tan respetuosa como lo he sido yo y que quiera a mis hijos, es lo único que me importa, es mi prioridad absoluta".

Volcados en los pequeños, la modelo confiesa que todavía no tienen organizadas las vacaciones, aunque sí afirma que se van a repartir a los niños y que "Kike se va al campo todo el tiempo porque le viene fenomenal, es el momento de que Bertín disfrute de ellos una buena temporada". En cuanto a Carlos, Fabiola revela que ha sido "un año muy difícil para él" y con tantos cambios ha descuidado un poco sus estudios. "Es normal, estamos teniendo un poquito de paciencia sin bajar la guardia y provocando que se responsabilice, que tiene que estudiar" confiesa.

Y si con Bertín su relación es muy buena, con las hijas del cantante también, aunque admite que "nos vemos menos" y la "intensidad no es la misma, aunque hablamos de vez en cuando".

Disfrutando de su soltería, la venezolana no está cerrada al amor pero tampoco es algo que esté buscando en este momento de su vida y, como nos cuenta, "no me lo planteo, ni me lo pregunto ni nada. Pensarlo me da pereza".