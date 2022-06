Evaluna y Camilo ya son papás y el cantante ha dado detalles de cómo fue el parto en una entrevista en televisión. Evaluna dio a luz en casa y "creció la tribu", como él mismo cuenta. Ella fue quien decidió hacerlo en casa, pese a las reticencias de Camilo en un primer momento.

"El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina… Es importantísimo. Como papá, yo decía: '¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso…'. Mi esposa me respondía: '¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro", cuenta Camilo. Finalmente, dio a luz en casa, rodeada de su esposo y su familia y todo salió bien. En unas imágenes que compartió la pareja Camilo estaba metido en la piscina junto a Evaluna apoyándola en los momentos más críticos.

"A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió", ha confesado Camilo. Revela así uno de los detalles que no se conocía y que ha generado mucha controversia ante quienes no entienden esta práctica.

Evaluna no es la primera en hacerlo. Kim Kardashian ya dijo en 2017 que había ingerido la placenta de su segundo embarazo en píldoras (un proceso que le costó unos 250 dólares). También se dijo en su momento que Tom Cruise. Sin embargo, los expertos no están demasiado de acuerdo con comer la placenta porque no está demostrado que tenga ningún beneficio y puede ser arriesgado porque tiene muchas bacterias.