Lucía Pérez, de Grado, y Sergio Huergo, gijonés de la parroquia rural de Serín, están “en capilla”. Es decir, contando las horas para ver si se convierten en “Miss World España” y “Mister Internacional España” en la edición 2022. Un certamen que por primera vez se celebra conjuntamente y que tiene a los dos asturianos superando pruebas desde hace unos días en Pineda del Mar.

Para Sergio Huergo, de 20 años, el día grande será mañana, viernes, cuando se hará la selección entre los 50 candidatos y se hará desfilar en bañador y trajes de gala a los mejores. Lucía, por su parte, tendrá que manejar los nervios un día más, ya que para ella la cita final será el sábado.

Ambos comparten agencia de modelaje en Asturias, Rassim’s, y fueron seleccionados de forma directa por los organizadores del certamen, que algo tuvieron que ver en sus perfiles que les hiciera destacar. De salir airosos los dos tendrán proyección en las galas mundiales de miss y míster, aunque nunca lo hubieran ni imaginado.

Y hasta ahí llegan las vivencias comunes de dos asturianos que ya se consideran amigos pero que tienen intereses que les distancian. Sergio Huergo está acabando su formación como técnico superior en actividades sociodeportivas y es posible que en el horizonte cercano tenga un proyecto de beca deportiva con una academia americana. Pero todo lo dejaría “por el modelaje”. “Es lo que realmente me gusta desde pequeño. Desde que tuve capacidad para conjuntar la ropa y elegir lo que quería ponerme”, explica con mucha gracia el gijonés. En Asturias ya ha hecho “cinco o seis desfiles, pese a que llevo pocos meses en la agencia, y ojalá pudiera seguir por este camino porque es un auténtico sueño”, explica. Y eso que tuvieron que animarle con eso de la moda sus amigos, “que fueron los que me convencieron de que podía valer para esto. También me animó algo mi padre, que de pequeño hizo alguna pasarela”, añade. Ahora la moda se ha convertido en una ilusión para este joven que, sin embargo, garantiza que se toma el certamen sin despegar los pies del suelo.

Por su parte, Lucía Pérez Barja, que hoy cumple 19 años, está disfrutando de una experiencia que ni buscó ni casi se cree. Porque ella, que acaba de terminar 2º de Bachillerato, está dispuesta a empezar una formación profesional en el ámbito deportivo. Eso es lo que de verdad le gustaría ser con los años: “una buena entrenadora personal en gimnasio, o una profesora de educación física en algún colegio o instituto. Que hace mucha falta”, añade. De hecho, ese interés deportivo le demuestra casi a diario en el gimnasio y disfruta con la equitación desde que tenía 3 años.

Lo de ser modelo lo está viviendo desde hace poco más de un año y ya ha hecho trabajos fotográficos y también algún que otro desfile. En su casa la familia lo asimila como ella, con cautela: “que haga lo que ella quiera”, dice su padre, Ricardo Pérez, que está acompañándola en Pineda del Mar.

Por el momento Lucía no sabe nada de malos ambientes ni competencias extremas entre candidatas a “Miss”. “Estamos viviendo varias compañeras juntas y hay compañerismo y buen ambiente. Veo a todas con muchas posibilidades y a mí... pues bueno, con alguna”, dice prudente esta joven moscona. Ella también se toma la competición como una buena experiencia y dejándose llevar por el día a día. “Pero los pies los tengo bien en el suelo”. Y de nuevo coinciden los guapos asturianos.