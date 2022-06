Edmundo Arrocet ha reaparecido en España y como no podía ser de otra manera, el actor nos ha hablado de las Campos después de que su hija hablase públicamente contra Terelu y Carmen Borrego. Ha zanjado todas las polémicas y ha dejado claro que se alegra enormemente de todos los éxitos que consiga su expareja.

El humorista se deshacía en halagos hablando de María Teresa Campos al saber que va a regresar al trabajo "me parece muy bien porque Teresita se merece tener un programa porque ella tiene una cultura impresionante a todo nivel, tanto en radio como de televisión. Ella puede hacer un programa durante 10 años con toda la gente que ha estado, todos los libros exitosos que ha tenido" y concluía: "ella se merece eso y mucho más. Para mí es una gran alegría, evidentemente".

El actor asistía al "Influencers Awards" donde se muestra sincero, tanto que no duda en desmentir a su hija Gabriela, quien aseguró que su padre vuelve a estar enamorado "lo dice para armar follón, me inventa unos rollos, estoy libre".

En cuanto a Alejandra Rubio, el actor subraya que "a mí me cae muy bien, yo puedo destacar de ella que siempre estaba con su abuela, su abu, su abu, y siempre visitándola y queriéndola. Cuando se tiene eso quiere decir que el cariño es grande".

Edmundo también nos ha asegurado que Bárbara Rey solo ha sido su amiga pero que él deja que la gente hable: "De amistad absoluta, si yo nunca, no, no, no para nada. Yo dejo siempre que la gente hable que es lo importante. Uno no se puede meter en eso, tienen que hablar".