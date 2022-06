Rosa López, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, es una de las voces más destacadas del panorama nacional. La artista decidió hace años perder kilos dado que "no se sentí a gusto con su cuerpo", ni tampoco veía que llevaba una vida sana.

"Era obesidad por una mala alimentación, unos malos hábitos, una autoestima baja...". "Hay que experimentarlo. Ahora mismo estoy en un momento que he cogido peso por la pandemia. Del cielo pa abajo todos tenemos los mismos problemas. Pero ahora estoy ahí otra vez". "Eres tú el que marcas tu propia dieta para todo. La dieta perfecta es la que a ti te haga sentir bien", ha declarado.

"Yo no como carne, ni pescado y llevo así años. Una persona no puede hacer lo que otra persona hace". "Lo más importante, más que saber una dieta, es saber qué lleva la comida, qué nutrientes lleva, que es una grasa, un hidrato, macro y micro nutrientes, cómo me recupero... Por eso deporte es importante. Tú estás sano a largo plazo", afirma.

"Dentro de ti cambia algo que solo las experiencias te hacen crecer y siempre he visto las cosas con el amor máximo. Así que no hay nada más bello que sentir amor y aprender para vivir con más calidad. No es nada nuevo que no sepamos". Estas son las palabras que acompañan al posado más sensual y diferente que ha publicado Rosa López hasta la fecha.

Hace unos días, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ha sorprendido a todos con unas imágenes en su cuenta de Tiktok en las que aparece dándose un baño en la piscina con un bañador en un vídeo que ya acumulan cientos de "me gusta". Sus fans, todos de acuerdo en una cosa: "Está espectacular, vaya cambio", dice una de las usuarias. "Estás impresionante Rosa, vaya cambiazo", dice otra.

Rosa López, en el cartel de “Luanco al mar”

a ganadora de la primera edición de “Operación Triunfo” (OT), la granadina Rosa López acompañará a Nando Agüeros sobre el escenario de “Luanco al mar”, el próximo 4 de agosto. La cantante se suma al cartel de la noche de duetos que tendrá como protagonista destacado al autor de “Viento del Norte”.

Las entradas para el concierto de Agüeros en la villa luanquina se pueden adquirir a través de la página web de “Luanco al Mar” (www.luancoalmar.com). También se hallan a la venta las del festival del 5 de agosto, el que toma como fuente de inspiración los años 80 y más concretamente el espíritu del “Valpa”, el recordado merendero que por las noches de los fines de semana de verano se transformaba en una discoteca al aire libre de la que aún, décadas después, se guarda un especial cariño entre los luanquinos.

El cartel para esa noche incluye a “La Guardia”, Javier Ojeda (“Danza Invisible”) y Javier Andreu (“La Frontera”). Todo el espectáculo estará conducido por uno de los más famosos “dj’s” de los años 80, “Fernandisco”.

Próximamente la organización anunciará novedades sobre los aforos disponibles y nueva venta de entradas.