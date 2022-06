A punto de cumplirse una semana de la boda de ensueño Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en Mallorca, Carlos Latre ha reaparecido en la inauguración de la nueva exposición de Jordi Mollá - 'El arte de trascender / El legado del toro' - y se ha pronunciado por primera vez sobre cómo fue el día más feliz en la vida de su compañera en 'Tu cara me suena', del que el humorista fue testigo de excepción.

"Estuvimos muy bien y muy contentos aunque pasamos mucho calor. Éramos muy poca gente, nos avenimos muy bien todos y nos lo pasamos muy bien, fue muy de verdad, al final fue fantástico" confiesa con una sonrisa, asegurando que le pareció perfecto que se le retirase los móviles a todos los invitados para preservar la exclusiva porque así "no te preocupabas de hacer fotos porque las fotos eran oficiales y hablabas de cualquier cosa".

"De verdad, estuvo muy bien, en medio de la Sierra de Tramontana en Mallorca, fue muy bonito, vi a Chenoa súper feliz, eso me hizo muy feliz, la quiero mucho y me encantó" reconoce Carlos, que por primera vez nos ha contado cómo es Miguel - un auténtico desconocido para muchos - en las distancias cortas: "Es un tío estupendo, que le hace bien que al final es lo que importa. Él viene de otro mundo completamente diferente, pero equilibra mucho con Laura". "Es una persona muy culta, cercana, amable* a ella se le ve muy feliz y a él también, siempre está pendiente de ella y la quiere mucho. Es maravilloso" apunta, confirmando así que el médico no solo ha enamorado a la artista sino también a sus amigos.