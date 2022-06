Lourdes Montes ha asistido a la inauguración de un museo en honor a Victorio & Lucchino y nos ha confesado muy orgullosa, que ya era momento para que se homenajear a estos artistas que se han dejado la piel en sus diseños y han promocionado Andalucía no solo por toda España, sino también por el resto del mundo.

La mujer de Francisco Rivera se muestra feliz por poder asistir a la inauguración del museo y nos confiesa que en ningún momento se lo toma como si fuera una competidora, ya que ellos están en un nivel estratosférico: "Admiradora total, son el referente de la historia de la moda en Andalucía, se lo merecen todos, son los pioneros en llevar Andalucía y ya hacía falta un reconocimiento de este tipo"

Hemos aprovechado nuestra conversación con Lourdes para preguntarle qué le pareció la entrevista que dio su marido en televisión hace unas semanas para el programa 'Déjate llevar' de Toñi Moreno y lo cierto es que ha sido de lo más sincera: "No lo he visto, pero me han dicho que estuvo muy cariñoso".

Ante todas las polémicas suscitadas, Lourdes asegura que está al margen de todas esas cosas y no se quiere posicionar ni a un lado ni a otro: "Yo ya no veo ni lo bueno, ni lo malo, ni leo nada" y cuando le preguntamos por el conflicto de Fran con Kiko Rivera, se marcha: "Muchas gracias, lo siento".