Claudia Osborne está viviendo la recta final de su embarazo y se muere de ganas por tener a su primer bebé en brazos. Al igual que ella, toda la familia está deseando conocer a Micaela, tanto es así que cada vez que hablamos con alguno de ellos nos confiesa estar viviendo un momento dulce, pero con ganas de que llegue ya el día que de a luz.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Eugenia Osborne y nos ha desvelado que su hermana Claudia empieza a estar cansada y cruza los dedos para dar a luz cuanto antes: "está cansada, sí". La familia entera cuenta los días para poder conocer a la pequeña Micaela: "está cansadita pero es normal. Al final del embarazo estás pesada, estás incómoda, estás deseando ver la carita de tu niño o de tu niña. Ella está igual".

Todos están preparados para recibir su llamada y acudir al hospital: "muy bien, ahí está ya, a puntito. Estamos deseando que se ponga, pero está muy bien" y añade: "para ya, esperemos que ya. No sé, no sé". Eugenia nos asegura que su hermana solo tuvo molestias al principio del embarazo: "bueno, las náuseas típicas, el cansancio, pero vamos. Ella lo ha llevado súper bien y está feliz".

A pesar de haber sufrido una crisis el día de la comunión de sus hijos, su hermano Kike se encuentra bien: "si, las cosas que tiene de vez en cuando pero está bien, está muy bien". Lo más importante es el apoyo de su familia, pero en especial del de Fabiola, que no deja de mostrar su apoyo a todos: "sí, siempre. Con Carlitos ahí, sobre todo, Fabiola".

La modelo reconoce que su hermano Carlos ha dado el estirón y aparenta más años de los que tiene: "sí, parece que tiene como quince, dieciséis años y no, tiene trece añitos". Huyendo del amor, está deseando ir a su casa vacacional y olvidarse de los hombres: "no, no. Qué va. Tengo unas ganas de meterme en Jerez, en mi casa, en Santiago, y no salir más de ahí". De hecho, los próximos meses prefiere centrarse en su familia: "he hecho planes, pocos, voy a hacer más planes con mi familia pero sí, sí".