La polifacética pareja del mundo del entretenimiento formada entre Alaska y Mario Vaquerizo, ha dado mucho que hablar durante los últimos días. Los rumores de que la pareja podría haber puesto fin a su relación tras más de dos décadas juntos han hecho que se haya generado una grandísima expectación en torno a los artistas, quienes guardan silencio sobre su supuesta ruptura.

Tanto la cantante como el "show-man" se han hecho un lugar muy especial en los corazones del público tras la emisión de su exitoso reality, Alaska y Mario, que cosechó un grandísimo resultado de audiencias en MTV. Desde ese entonces, no han parado de lloverle contratos a la mediática pareja: colaboraciones semanales en programas de televisión y radio, campañas publicitarias, giras que cuelgan el cartel de "no hay entradas" y así un largo etcétera de propuestas laborales que los conocidos rostros jamás han rechazado.

Ante el aluvión de informaciones que han surgido en las últimas horas, la galerista y amiga íntima de la pareja, Topacio Fresh, ha querido despejar cualquier tipo de duda sobre la supuesta separación del matrimonio y ella ha sido la encargada de desvelar la verdad de estos rumores que sobrevuelan a la mediática pareja.

Tanto Alaska como Mario Vaquerizo han estado en el centro de los medios de comunicación desde que salieran a la luz estos rumores sobre una posible separación. Sin embargo, todo parece que se ha quedado en el terreno de las habladurías y que se queda en una simple información sin importancia ya que Topacio Fresh ha asegurado que no es así. "Es una mamarrachada totalmente fake (falso). Creo que es totalmente fake porque yo soy parte de la familia. Olvido ayer estuvo en un concierto, Mario también, por eso no se ven mucho, porque tienen una enorme lista de conciertos", zanjaba la galerista y también colaboradora de televisión.

Sin embargo, la cantante ha desmentido estos rumores en el portal "Chic": "No entiendo de donde salen esas mentiras, eso es de alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de esas cosas. Estamos igual de bien que siempre, y se nos puede ver todo el día juntos. Ahora estoy en casa de mi madre, pasando a tarde. Dentro de unos días es el cumpleaños de Mario y como siempre nos reuniremos toda la familia, haremos lo mismo que hicimos hace un par de semanas que fue el mío", dijo la mexicana.

"Pero sí estamos todo el día juntos, como te acabo de decir. Tenemos un montón de conciertos, un verano que no vamos a parar afortunadamente. Menos mal que hay periodistas que hacen bien su trabajo que es ir a la fuente preguntar y así dar la información veraz. Es mucho mejor tomarse estas cosas con humor", zanjó.