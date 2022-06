Costura asturiana en la cumbre de la OTAN

Si una mujer, además de la Reina, brilló ayer en el Salón del Trono del Palacio Real esa fue Begoña López, esposa del presidente del Gobierno, que apareció enfundada en un vestido de crepe de seda gris perla, salido del atelier madrileño del diseñador asturiano Marcos Luengo.

A la mujer de Pedro Sánchez le gusta el estilo "Luengo" y lo ha demostrado en otras ocasiones importantes. Esta vez el encargo llegó a la casa por partida doble, ya que Begoña López también vestirá de la firma para la recepción que ofrece mañana en el Museo del Prado el Gobierno de España a los asistentes a la Cumbre de la OTAN, en la que ella y su marido ejercerán de anfitriones.

A los Reyes les tocó ayer, y aunque las miradas se posaron en la Reina Letizia, que repitió modelo, también dieron buena cuenta del look de la primera dama española (aunque ese cargo no exista de manera oficial). Sencilla, sin joyas ni bolso, con el pelo recogido en un coleta baja, y flequillo, Begoña López lució un vestido de largo midi, el que marca el protocolo para el cóctel, en el que ayer se convirtió finalmente lo que de manera inicial estaba pensado como cena de gala. Por eso, no hubo tiaras ni condecoraciones, aunque Doña Letizia sí lució las pulseras de Cartier de Victoria Eugenia y los pendientes de diamantes que también pertenecieron a la abuela de Felipe VI.

El vestido lleva escote palabra de honor y la parte de arriba ligeramente velada con una gasa al tono. "Como al principio iba a ser una cena, hubo que hacer algún cambio, pero no costó adaptarlo al nuevo protocolo", señalan desde el taller Luengo.

En la casa de costura de Luengo están encantados de trabajar para Begoña López, una de esas clientas que nunca ponen problemas y se dejan aconsejar. En esta ocasión, le hicieron una serie de propuestas que aceptó. "Inteligente, muy profesional, con unos gustos muy definidos y una figura excepcional", así define a Begoña López Marcos Luengo, que en alguna ocasión también ha vestido a la Reina Letizia.

Mañana en el Museo de Prado, donde los invitados recorrerán algunas de las salas para ver cuadros como Las Meninas, de Velázquez, el vestido será de un largo similar, y relacionado con el entorno y el salón en el que se hará la recepción.