Todas las miradas están puestas en Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa después de que la revista Semana haya publicado que la pareja vive separada desde hace diez días, cuando el escritor se trasladó al piso que posee al lado de la madrileña Puerta del Sol y en el que residía hasta que comenzó su relación con la 'reina de corazones'.

Una exclusiva que la publicación apoya con imágenes del Premio Nobel de Literatura entrando y saliendo durante diferentes días de su casa familiar, aunque se desconoce si este 'traslado' podría deberse al nuevo proyecto literario de Vargas Llosa o si se debe a un posible distanciamiento de Isabel.

Algo que la filipina no ha tardado en desmentir a la revista Hola, asegurando que Mario y ella están tan unidos como siempre y continúan viviendo juntos en la casa familiar de Puerta de Hierro, y que si el escritor ha sido visto durante varios días en su piso es porque allí pasan temporadas sus tres hijos y porque es donde guarda muchos de sus libros.

Menos hablador se ha mostrado Vargas Llosa en las que son sus primeras imágenes tras las especulaciones sobre su relación. Muy serio, el premio Nobel llegaba a la casa de Isabel y, después de tener que bajarse del vehículo para llamar al telefonillo para que le abriesen la puerta, dejaba claro que no piensa hacer declaraciones sobre su supuesto distanciamiento de su pareja: "No, no, no. Ahora no. No, entrevistas no por favor" ha zanjado visiblemente molesto.