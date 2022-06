Leonor ha vuelto a España y se ha ganado un buen verano. “Hola” publica que la Princesa de Asturias ha tenido espectaculares notas en su primer año en el internado en Gales. Así que nada más llegar sus padres los Reyes y su hermana la Infanta Sofía la premiaron con una escapada a los Teatros del Canal. En portada también sale Ana Rosa Quintana, ya recuperada del cáncer, que en su última salida sorprendió con su pelo corto y rubio. Además, hay bodas y rebodas. Esta última, la del futbolista Álvaro Morata y Alice Campello, que renovaron votos en Italia y de paso anunciaron que viene en camino su cuarto hijo. Enlaces nuevos son el de Lucía Pombo, y el de Dani Carvajal y Daphne.

No anda muy contento Omar, exmarido de Anabel Pantoja, después de que esta haya hecho “edredoning” (para los profanos en la materia, besarse, meterse mano y todo lo demás que se pueda hacer entre dos debajo de un edredón) en la isla de “Supervivientes” y lo hayan visto por televisión todos los seguidores del programa. El chico “estalla” en la portada de “Lecturas” y riñe a su ex por faltarle el respeto a él y a su familia. “Nunca he sufrido tanto por amor”, asegura. La revista también posa sus ojos en las hijas de Felipe VI y Letizia, pero para decir que “siguen siendo un enigma”.

“Ya estoy aquí”, proclama Ana Rosa Quintana en la portada de “Semana”. La revista se marca una exclusiva que puede que dé mucho de sí, o puede que no. Con Isabel Preysler nunca se sabe. La cuestión es que cuentan que ella y Mario Vargas Llosa viven separados. ¿Crisis en casa de la reina de corazones? De momento, se sabe eso. Rociíto Carrasco deberá ir a juicio por no pagar la pensión a su hijo menor David. Leonor y Sofía también se cuelan en portada con su escapada a ver el espectáculo de baile de María Pagés.

La Princesa de Asturias repite en “Diez Minutos” junto a Ana Rosa. Buenas noticias para Belén Esteban: ha vuelto a caminar. Así aparece en una foto después de romperse la pierna hace más de un mes en directo en la tele. Lo cierto es que todavía tiene mucha dificultad. Y la campanada de la semana (aunque no tanto) la dio María del Monte, al contar que tiene novia. Muchos como que ya lo sabían o se intuía, pero lo cierto es que tampoco es noticia. O sí. La cuestión es llevan 23 años juntas.