David Bisbal y Elena Tablada han vuelto a hablar públicamente. La lástima es que lo han tenido que hacer a causa del fallecimiento de un buen amigo de la ex pareja. El almeriense ha comunicado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su entrenador personal, Eduardo Mena, amigo con el que guardaba una estrecha relación. Mena ha perdido tristemente la vida a los 56 años a causa de unas complicaciones coronarias por las cuales tuvo que ser operado de urgencia y que desgraciadamente no ha podido superar.

"Este es un día en el que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos", decía el cantante en su cuenta de Instagram. Otros muchos compañeros han acompañado al almeriense en sus rezos: Rosa López, Manu Tenorio, o Juan José Padilla.

"Se que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. ¡Todo! Dios no puedo hablar solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté", declaraba Bisbal en sus redes, a modo de recuerdo de su gran amigo.

Pero, para sorpresa de todos, su ex mujer y madre de su hija, Elena Tablada, ha respondido a este post de una manera amable con el cantante: “Mucho ánimo”.