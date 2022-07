La actriz británica Lena Headey ha sido demandada por su agencia de representación, YMU, por supuestos impagos de comisiones que supondrían una compensación de 1,5 millones de dólares, adelantó este jueves el medio especializado Variety.

Según la versión de esta agencia, antes conocida como Troika, la deuda de la estrella de 'Juego de Tronos' se fundamenta en que los agentes no habrían percibido la comisión del 7% acordada con la intérprete en varios de sus proyectos. En concreto, le exigen 650.000 dólares por la serie 'Rita' (2020) -que nunca se llegó a emitir-, 300.000 por el filme 'Nine Bullets' (2022) y al menos 500.000 dólares por la nueva cinta 'Thor: Love and Thunder' (2022).

Sin embargo, y a pesar de grabar varias escenas, finalmente Headey no figurará en la versión final de la película de Marvel, que protagonizan Chris Hemsworth y Natalie Portman, y se estrena la semana que viene. Asimismo, Headey ha alegado que iba a interpretar a la protagonista de 'Rita', pero que los términos del contrato cambiaron porque ninguna televisión o plataforma quiso adquirir la serie tras rodar el episodio piloto.

Headey se incorporó a Troika en 2005 debido a que su representante personal, Michael Duff, era uno de los fundadores de la agencia y venían trabajando juntos en Lou Carl Associates. En 2018, el accionariado de Troika cambió de manos, fue bautizada como YMU y tanto Duff como Headey decidieron abandonarla. En este sentido, la actriz también argumentó que nunca firmó un contrato formal con Troika, sino que ambas partes estaban actuando conforme a un acuerdo verbal basado en las condiciones establecidas cuando estaba auspiciada por Lou Carl Associates.

Por su parte, YMU mantiene que debe recibir una indemnización por el supuesto incumplimiento de contrato por parte de Headey, además de exigir que se le abonen los costes derivados y los intereses de todo el proceso legal.