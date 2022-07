¿Come Pelayo Díaz "comida basura"? Esta ha sido una de las preguntas que más se han hecho los fans del influencer asturiano al ver su último anuncio en Instagram. Al de Oviedo se le veía vestido de blanco en un avión privado comiendo de la conocida cadena de comida rápida Mc Donalds. Esta promoción llamó la atención entre los seguidores de Pelayo que no dudaron en decirle que no le pegaba nada comer "fast food". "Con la clase que tienes y lo guapo que eres, no te pega nada la comida basura", le comentaba una chica.

En la imagen el asturiano posa frente a una hamburguesa, unas patatas grandes, un refresco y un bol de nuggets de pollo. Una copiosa comida que a los asturianos que siguen a Pelayo les ha extrañado y no tardaron en preguntarle: "¿No sería mejor promocionar un cachopo que eso?". La respuesta vino por parte de otro seguidor: "Si le pagas el anuncio, te lo promociona". Los comentarios de esta publicación son muchos y variados. Hay piropos, personas que dicen sentirse decepcionadas y otros que aconsejan a Pelayo no comer ese tipo de comida porque "todo eso mantiene baja tu energía". View this post on Instagram A post shared by Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz) Hace justo un año que a Pelayo Díaz le llovieron las críticas por una promoción en su Instagram. Muchas personas consideraron que había utilizado la muerte del gallego Samuel -que murió hace un año de una paliza por ser homosexual- para hacer publicidad de la marca de champán Möet & Chandon. Por aquel entonces, el tema era tan serio y las críticas eran tan numerosas que el asturiano decidió editar su publicación para no herir sensibilidades. En esta ocasión, el debate entre "comida basura" o cachopo no está tan encendido.