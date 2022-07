Hace dos semanas la revista ¡HOLA! publicaba unas imágenes de Lucía Rivera disfrutando de su primera escapada romántica con Nacho Méndez en Cerdeña. Un viaje de ensueño que hicieron con la máxima discreción, pero del que no pudieron escapar de los paparazzis. Unas fotografías en las que podíamos ver el gran momento que está viviendo la hija de Blanca Romero, derrochando complicidad con el jugador de fútbol.

Lucía Rivera no se esconde y reconoce que está muy feliz a nivel personal: "bien, ya sabéis que yo no hablo de estos temas, pero tengo pareja, es algo nuevo para vosotros porque es algo oficial de alguna manera, estoy muy bien, todo genial". Confirmando así su noviazgo con Nacho -aunque ya no había ninguna duda-, la modelo ha que asegurado que está muy feliz.

En cuanto a si tiene ganas de dar un paso más como una boda, dice entre risas: "ya sabes que eso conmigo no va todavía" de la importancia que tiene para ella la familia y en especial su hermano pequeño, explica: "es que a mí me tocó ser hija única hasta los 14 años, yo era ya una madre segunda. Me aporta como una 'maternidad', como si fuera un poco la madre, soy mucho más mayor, yo los veo como bebés. Muy bien, todo genial".

Por otra parte también reconoce que tiene muchas ganas de tener a su perro de vuelta en casa que está pasando unos días en el norte: "con mi perro, echo mucho de menos a mi perro que está en Asturias ahora. Soy muy niñera, pero con mi perro vivo todos los días y noto una ausencia en casa horrible, entré y lloré y todo".

De su faceta como escritora de la que está disfrutando mucho, nos explica: "no me puedo quejar, la verdad, me va bien todo, descubrí una faceta nueva que ya conocía, estoy más a gusto, puedo hacer algo diferente y no quedarme solo en la moda que me encanta, pero puedo abrirme".