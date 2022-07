La alianza del cantante Coque Malla con Asturias ha escrito un capítulo más. Nupcial en este caso: tras doce años de relación, el artista se ha casado con la guionista y periodista avilesina Macarena Cabo, con la que tiene dos hijos en común. Fue en El Escorial y, poco a poco, se van sabiendo más cosas del enlace. Malla ha subido a sus redes sociales una emotiva imagen en blanco y negro en la que el protagonismo lo lleva la novia, abrazando a su "guaje" con un sencillo ramo de flores en una mano. Los ojos cerrados. Un futuro de amor abierto de par en par. Y bien cerca, Cayena y Óliver, que no se perdieron ni un detalle de la ceremonia de sus papás.

"Pues contra todo pronóstico... di el sí. Por fin soy el marido de la bruja espacial". Así se expresó el autor de "No puedo vivir sin ti", de 52 años, en Instagram para acompañar la imagen que simbolizaba el enlace celebrado en El Escorial (Madrid).

Esta canción de amor empezó en 2010, cuando el exRonaldo y ocasional actor conoció a Macarena Cabo en la calle Galiana de Avilés después de un concierto. El cantante salía del final de una relación de una década. De aquellos días se inspiró para componer "Termonuclear": "Pon aquí las manos y concéntrate conmigo / hay un corazón que reparar. / Une los pedazos y sumérgelos en vino, / todo va a estallar. / No habrá nada igual". En 2012 nació su hija Cayena ("Duerme", la nana que cierra "El Último Hombre en la Tierra", está dedicada a ella), y cuatro años después su hijo Óliver. Macarena Cabo es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como guionista en programas de Mediaset desde 2018. Además, ha trabajado para productoras como Bulldog Tv, Zebra o Mediapro.

El músico había dado pistas sobre su matrimonio al anunciar durante uno de sus conciertos que Macarena Cabo le había pedido que se casase con él. La novia ensalzó a su ahora marido en un texto que acompaña su disco "El astronauta gigante": “Decir que Coque es un músico fascinante "es lo fácil", escribe Cabo, "pero el mundo está lleno de músicos prodigiosos. Lo difícil es ser lo que es Coque más allá de la música. Nos conocimos cuando él estaba componiendo ‘Termonuclear’. El disco que dio un vuelco a mi vida y a la suya. La primera vez que lo vi no conocía mucho su carrera pero tenía todos los prejuicios del mundo: chulo, ególatra... Creía que era un puto gilipollas. Pero me equivoqué, como lo hace tanta gente con él cada día sin conocerlo. Coque es de una nobleza apabullante. Sincero. Elegante. Perfeccionista. Detallista. Trabajador inagotable. Generoso patológico. Sensible como ninguna mujer. Huye de la rutina como del diablo. Es inteligente, inquieto, tímido, inseguro y un amigo acojonante. Es el único hombre del mundo con el que tendría hijos, porque ser padre es otra de las cosas que mejor sabe hacer".