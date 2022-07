Una musa convertida en reivindicación

"Este proyecto nació como algo inocente en el que quería rendir homenaje a mi musa de la infancia, pero se ha acabado convirtiendo en una reflexión mucho más profunda". Así resume el fotógrafo ovetense Pachi Santiago su proyecto estrella, "Copying Claudia", que cumple diez años de existencia y que este mes de julio contará en Madrid con su mayor exposición hasta la fecha. En él, el artista emula en primera persona las fotografías de la supermodelo Claudia Schiffer y también cuenta con montajes en los que aparece junto a ella.

"Copying Claudia" debutó en Madrid hace diez años y ya ha pasado por México, Suiza, Viena o Nueva York, y también visitó Oviedo en 2015. Pero esta es la exposición más grande y completa que Santiago ha hecho hasta la fecha, con 150 metros lineales para mostrar todas sus creaciones, muchas de ellas inéditas y estrenadas para esta ocasión tan especial. El Centro Cultural Casa de Vacas, en el madrileño Parque del Retiro, acoge este proyecto que puede visitarse desde el pasado 1 de julio y hasta el próximo día 24.

Santiago incide en que su exposición sirve como reflexión sobre la identidad y el género, y sobre todo, pretende romper las ideas preconcebidas de lo masculino y lo femenino y lo que asocia la sociedad a cada uno de esos conceptos. Por eso, para él es muy importante que esta exposición coincida con las fechas del Orgullo LGTBIQ+: "Es coherente por mi parte asociarme a esta causa, aunque nunca me he querido etiquetar; entiendo que hay gente que lo necesita, y soy consciente de que con mi mensaje puedo ayudar a mucha gente, sobre todo aquellos niños que sufren bullying por estos motivos".

Sus raíces asturianas también están presentes en su obra, sobre todo en la concepción inicial de Santiago cuando empezó a idear el proyecto sobre su musa. "Me imaginaba a Claudia Schiffer como una xana que trato de atrapar en un bosque asturiano de castaños, y en medio de ese juego me acabo atrapando a mí mismo", expresa. Y no solo eso, sino que Santiago también tiene otro icono muy relacionado con la cultura de la región: La Regenta. De hecho, en la exposición hay una obra en forma de cruz que está inspirada en ella.

Además, la exposición cuenta con diferentes actividades que la acompañan, como por ejemplo el espectáculo performativo que Pachi Santiago ofreció caracterizado como "Yo, Claudio" el día de la inauguración. También tiene programadas varias charlas en las que tratará el tema de la resiliencia en el sector de la moda. Esta muestra, organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Transexualia, está siendo todo un éxito y ya ha recibido más de 6.000 asistentes y Santiago espera poder seguir llevando su arte por muchos lugares más.

Pachi Santiago ha configurado su arte a partir de la modelo alemana, pero deja claro que su intención no es imitarla. "Claudia ha sido la vía que he encontrado para hablar de mí mismo, para hacer mi autorretrato, para crear mi propio universo en el que me siento protegido", explica el fotógrafo, que la mejor palabra con la que define su trabajo es "catarsis". De hecho, el artista ha creado su propio alter ego al que ha bautizado como "Yo, Claudio". "Aunque desde fuera se vea como algo de humor –añade– es mucho más que eso: esta exposición habla sobre la soledad, los sueños, los universos paralelos". La propia Claudia Shchiffer conoció hace años el trabajo del artista y le felicitó por ello.