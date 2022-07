Llena de grandes bodorrios llega este miércoles la prensa rosa al quisoco. En "Lecturas" no se andan con rodeos y dedican toda la portada a "la gran boda" de Kike Calleja, compañero televisivo de las Campos, quienes por supuesto no faltaron al enlace y fiesta. Y, cómo no, son las grandes protagonistas de la boda con permiso de la novia, que aparece en la foto junto a su marido, ambos flanqueados por las hermanas Campos, Terelu y Carmen.