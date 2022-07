Están siendo muchas las semanas en las que estamos hablando de Shakira y Piqué. Primero fueron rumores y especulaciones, pero pasados los días lo que era un secreto a voces se convirtió en un comunicado por parte de ambos en el que confirmaban que se estaban separando. Tras doce años de relación, la pareja no ha podido superar su última crisis sentimental y han decidido ponerle punto y final a lo que ya no tenía solución.

Mientras se ha hablado de terceras personas, de los motivos por los que no han continuado juntos, del tiempo que llevaban separados... Shakira sacaba su último tema, 'Te felicito', una canción que está repleta de frases que ahora le vienen como anillo al dedo y no sabemos si estará dedicada al padre de sus hijos.

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso" canta la artista en su primera estrofa... toda una declaración de intenciones.

La cantante guarda silencio y cuando le seguimos preguntando por la cantidad de seguidores que está consiguiendo estos días, hace gestos a su hermano Tonino, inseparable en estos momentos tan duros, para que intermedie con la prensa e impida que le sigan haciendo estas cuestiones...

Pues de canciones va el asunto. Un aficionado de Twitter ha colgado un vídeo en la red social del pájaro azul en el que se puede ver a Piqué dentro de su coche. El seguidor le grita para que el futbolista baje la ventanilla, pero el catalán responde con indiferencia. De repente, se escucha la música que está sonando dentro del turismo, y no es otra que una canción de Shakira. Está claro que el futbolista "no puede superarla", según dicen en las respuestas al viral tuit. "O es que es muy listo", dicen otros.