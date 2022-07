Internet está lleno de vídeos curiosos. Son muchas personas las que se animan a colgar en las redes todo tipo de historias que les suceden. Pero hay otras que muchas veces van un paso más allá para sorprender a sus seguidores. Es el caso de esta familia estadounidense que ha decidido atar a su bebé recién nacido a unos globos de helio para "hacerle una broma a su suegra". El vídeo cuenta con varios millones de visitas en YouTube. La reacción de la "suegra" no tiene desperdicio.

La surrealista situación en una playa del sur

Una familia andaluza, más concretamente, de Sanlúcar de Barrameda, se ha desplazado a la playa para refrescarse durante las duras jornadas estivales. Los individuos se metieron en el agua; pero no como cualquier persona normal, no. Pusieron las sombrillas dentro, las hamacas y para dentro. Allí sentados. El vídeo no tiene desperdicio: la nieta graba la situación y empieza a contar que "estamos con los abuelos metidos en el agua con las sombrillas y todo. Por allí viene un carguero que va a provocar una ola muy grande. No sabemos que va a pasar porque tenemos a los abuelos aquí atados, pero si la ola es muy grande, se los va a llevar la marea", comenta Cristina Benítez en su cuenta de Tiktok. Otro chaval, intuimos que el hermano de la tiktoker, clama: "El que tenga miedo a morir que no nazca".

Dicho y ello; una ola de tamaño considerable llega y tumba a los abuelos, que quedan sumergidos bajo el agua pero sentados en la silla (debido a que estaban atados a ellas). Los nietos empiezan a reírse sin parar. La nieta dice: "pensaba que se habían muerto", entre risas. Eso sí, la cerveza que el señor lleva en la mano, no se cae al agua.