El español Rafael Nadal, que aterrizó la semana pasada en Barcelona para someterse a más pruebas para conocer el alcance de la lesión que sufre en el músculo abdominal, aseguró que le duele no poder jugar una semifinal de Wimbledon, pero que no lo queda más que "mirar adelante".

"Lo que duele es que no he podido competir en una situación privilegiada, porque estaba jugando bien y en unas semifinales de un torneo tan importante como Wimbledon. Al final no queda más que mirar adelante y estar en una actitud positiva", aseguró el tenista mallorquín en declaraciones a los medios de comunicación en el aeropuerto de la ciudad española.

Nadal llegó a Barcelona un día después de que anunciara que no disputará las semifinales de Wimbledon contra el australiano Nick Kyrgios por la lesión que sufre en el abdomen.

El tenista manacorí está a la espera de someterse a más exploraciones en la Ciudad Condal, aunque a su llegada aseguró que "en teoría" estará "entre tres o cuatro semanas" de baja. "Ahora la lesión no me permite sacar, pero dentro de poco tiempo me permitirá jugar desde el fondo de la pista", agregó.

El mejor deportista español de todos los tiempos está ahora de vacaciones. EL manacorí se ha dejado ver por las discotecas de Ibiza y parece haber recuperado un poco el ánimo tras su traspié en Wimbledon. Las redes han explotado con un vídeo del tenista bailando al más puro estilo latino, con unos pasos que han sorprendido a sus seguidores. De hecho, la gente, en tono jocoso, hablan del tenista: "A este tío hay algo que se le de mal? Además de ser imbatible en tenis, baila mejor que tú", dice un seguidor de la red social del pájaro azul.