Carmen Lomana siempre tiene palabras para todo el mundo, y es que la colaboradora no tiene pelos en la lengua. Con muchas ganas de poder escuchar a Plácido Domingo, Carmen acudía al Teatro Real para poder disfrutar de nuevo al maestro.

Tras preguntarle por la nueva pareja de Nacho Palau y decirnos que no quería hablar del tema, Carmen Lomana asegura que Miguel Bosé no estaba siguiendo esta edición de 'Supervivientes' en la que participa su exmarido.

Aunque ella confiesa que tampoco lo está viendo, opina que la isla desfavorece a los concursantes, en especial a los hombres: "Todos después de estar allí, sobre todo los hombres, parece que se deterioran más".

Por otra parte quisimos saber qué había pasado tras la polémica del vestido que Tamara Falcó le "copió", a lo que Carmen asegura que no va a dejar de ponérselo porque ella tenga el mismo: "Como tu comprenderás, yo no voy a tirar el vestido por eso. Está bien, que haga lo que quiera".

Después de haber acaparado multitud de titulares, la colaboradora se refiere a la prenda como 'vestido volador' y prefiere dejar el tema a parte: "No me hables más del vestido, es el vestido volador que va y viene. A mí me da lo mismo ya".