La princesa Leonor y la infanta Sofía ya han empezado sus vacaciones en Palma de Mallorca. Sin embargo, antes de irse, las dos hijas de Letizia han decidido aprovechar la oportunidad para disfrutar también del concierto de Harry Styles que, según han afirmado varias fuentes y medios como "El Nacional", estarían en el concierto del fmaoso cantante, ex de One Direction.

El inglés ha actuado el pasado domingo a las diez de la noche en el Wizik Center de Madrid y la familia real no ha dudado en acompañar a la Princesa al show del artista del que es tan fan.

Una vez allí, la familia no ha dudado antes de que empezara el espectáculo en invitar al cantante para sacarse unas fotos y compartir confidencias con él.

No es al primer concierto al que van todos juntos, ya que hace unos días también acudían al show de Rosalía. La cantante catalana ha actuado este lunes a las diez de la noche en Son Fusteret y, tras afirmar ella misma que no se encontraba muy bien porque llevaba días tosiendo mucho, no ha dudado en sacar adelante el concierto y actuar ante las miles de personas que han acudido.

Rosalía ya removió las redes hace pocos días con la grabación del último 'single' que ha lanzado, Despechá, en las calles de Palma de Mallorca, con la canción que apunta a ser uno de los 'hits' más escuchados y ya lidera en las listas de las canciones más escuchadas en España.

Así pues, Leonor y Sofía no se podían perder el concierto de la artista catalana. Varios testigos afirmaron que se encontraban en una zona inaccesible y con mucha seguridad, por lo que no había posibilidad de poder tomarles una fotografía o acceder a ellas.