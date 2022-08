Eugenia Martínez de Irujo está de vacaciones. Peor no se ha ido sola. La hija de la Duquesa de Alba se encuentra disfrutando de un merecido descanso junto a su hermana de otra madre, "mi segunda madre". No podemos hablar de otra persona mejor que de Margaret, la hija de "Nana". Esta gran persona, con Sindrome de Down, lo que no le impide disfrutar al máximo del momento que está viviendo junto a su hermana del alma. "De vacaciones con Margaret, mi hermana!!! Con la persona maravillosa que me crié!!! Y la hija de mi segunda madre… MI NANA, siempre en mi corazón", indica Martínez de Irujo en sus redes sociales.

