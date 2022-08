Pipi Estrada ha vuelto a televisión. Desde hace unos meses podemos ver al periodista en 'Sálvame' día tras día, y ahora ha sido uno de los confirmados para participar en el nuevo concurso de Telecinco, '¡Pesadilla en el Paraíso!'. Su última aparición televisiva fue el pasado viernes en 'Sálvame Deluxe', donde se puso en manos del polígrafo confesando algunas de sus intimidades. Como siempre, los temas relacionados con Terelu Campos no podían faltar.

La hija de María Teresa Campos tiene que compartir plató diariamente con su expareja, pero lo más doloroso para la presentadora es ver la buena relación que mantiene su hermana Carmen Borrego con Pipi. El periodista confirma que a pesar de llevarse bien, ella simula llevarse mal con él para no enfadar a su hermana, algo que Carmen no dudó en desmentir inmediatamente.

Terelu Campos, asegura no tener nada que decir respecto a las últimas declaraciones de Pipi en televisión. Ahora mismo solo le preocupa que su hija, Alejandra Rubio, se quede sin trabajo: "Que Alejandra, de repente, se quede sin su trabajo fijo me produce preocupación pero a la primera que se lo produce es a ella, no a mí".

A pesar de las tensiones vividas con María Patiño, la presentadora ha defendido que siempre se han tenido cariño y eso es lo que les ha ayudado a olvidar sus diferencias: "Creo que nos ha ayudado mucho a entendernos en nuestras diferencias. María y yo somos muy diferentes pero nos une algo muy importante: la pasión por el trabajo. Hay veces que hemos tenido enfrentamientos, siempre ha habido una base de cariño, ha sido la que ha podido superarlo todo".

Terelu Campos ha revelado por qué dejó de ir a las galas y eventos: "Hacía tantísimos años que me retiré de las galas porque era un trabajo, teniendo que comprender que yo venía a Marbella los primeros años y era 'cuatro trajes largos' y era un estrés de vida. Un día dije 'se acabó' y me pasé diez años que se acabó".

Por otra parte, agradece haber vuelto a los actos públicos en la gala benéfica de la asociación española contra el cáncer y se acuerda de su compañera Mila Ximénez: "Con respecto al cáncer, recuperar esta gala, Marbella, en un año muy difícil con la muerte de Mila".

La presentadora ha querido mandar un claro mensaje a las mujeres que alardean por no ir al médico a hacerse revisiones ginecológicas: "Eres una descerebrada y estás jugando a la ruleta, a ver si cualquier día cuando vayas ya no tiene solución".

Su madre, María Teresa Campos, es la primera que no le gusta utilizar la palabra cáncer, pero Terelu boga por la normalización de la enfermedad para ayudar a prevenirla: "Yo respeto a todo el mundo, tengo una madre que no pronuncia esa palabra. Yo sería incapaz de no normalizarla. Creo que, a día de hoy, el cáncer no tiene que ser sinónimo de muerte sino de esperanza".

Reivindica que, durante la pandemia, muchos enfermos de cáncer sufrieron por no poder tener la atención médica necesaria: "Creo que en la pandemia el cáncer ha sido el gran olvidado. Personas que tenían que revisarse no lo han podido hacer, personas que tenían que tener un control no lo han podido hacer y eso ha puesto en juego su vida".