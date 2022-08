Rosalía no sale de las tendencias de Twitter. Ha sabido dar en la tecla para revolucionar tanto la industria de la música como la manera de promocionarse, haciendo llegar su canción Despechá a un éxito antes de ni siquiera haberla sacado. Solo le bastó con cantar un fragmento de menos de un minuto en sus conciertos durante su gira por España y anunciar su salida pocas horas antes durante su show en Bilbao.

El 12 de julio publicaba en su cuenta oficial de TikTok un vídeo haciendo playback de una canción suya que, para sorpresa del público, no formaba parte del repertorio conocido de la artista catalana. Dieciséis días después, "Despechá" vio la luz. A Rosalía no le hizo falta tirar de estrategias de marketing en la que anunciaba la fecha de estreno unos días antes, lo hizo ese mismo día durante su concierto en Bilbao.

La interacción de sus seguidores ha resultado fundamental para conformar un éxito con tan solo un fragmento de menos de un minuto de canción. Su publicación en Tik tok cuenta ya con 12,5 millones de reproducciones y el audio original ha sido utilizado para más de 193 000 vídeos. La Rosalía quiso contar también con los miles de fans que asistían estos días a sus conciertos para salir de dudas con el título de la canción, ya que la cantante parecía estar entre dos nombres desde el adelanto que hizo en la red social, donde apodó la canción con ambos nombres: "Despechá . de lao a laoooo". El público habló y la Motomamí cumplió: "¿Qué preferís, "Despechá" o "De Lao a Lao"?".

Ahora, se ha hecho viral un vídeo que ha subido a TikTok donde imita la famosa cara que pone cada vez que suena "Bizcochito" en sus conciertos, que nace, según ella misma contó, de hacer ese gesto para hacer reir a los bailarines durante los ensayos cuando ya estaban cansados de tanto practicar la canción. En el vídeo Rosalía sale haciendo todas las actividades de su vida cotidiana precisamente con esa cara, lo que ha generado miles de reacciones.

Pero todo artista tiene su pasado, algunos incluso ya habían intentado llegar a la fama a través de programas de talentos televisivos. Unos pocos lo consiguieron, como la cantante Aitana, pero otros no calaron entre el jurado. Es lo que ocurrió con una jovencísima Rosalía en el año 2008, cuando llegaba al escenario de "Tú sí que vales" con ganas de comerse el mundo desde un primer momento. Pero parece que los jurados no opinaban que tuviera el nivel y Ángel Llàcer se lo dejó claro en las dos actuaciones que realizó: "Creo que tienes mucho potencial pero aún tienes que sacarlo". Fue en su segunda y última actuación, en la que se quedó a las puertas de clasificarse para la semifinal, donde fue más contundente con ella: "Rosalía, has desafinado bastante regularmente durante el tema". Por aquel entonces, la cantante ya parecía tener su carácter: "No se puede hacer todo, he intentado interpretar, cantar y bailar".