Nadie daba un duro por ellos y ahí están: 20 años de matrimonio. Son los que celebran Jesulín de Ubrique y María José Campanario con baby incluido, pues acaban de ser padres. El pequeño Hugo nació a principios de junio. Todo esto lo cuentan en "Hola", donde dan una exclusiva por el aniversario con posado incluido de la pareja, vestidos los dos en blanco roto y en una foto a cuerpo entero para la portada. Hay más: la pareja sorpresa del verano (si hasta ahora nadie lo enmienda) son Juan Pablo Lauro, ex de Irene Villa, y Nuria Fergó, antigua "triunfita". Ambos explican su historia de amor en un reportaje para "Hola". Reencuentro inesperado (para ellos o para el resto) el de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín en Bidart, escenario tradicional de los veraneos de la familia de él. Ambos han sido fotografiado cerca, que no juntos, en un evento familiar.

En "Lecturas" aparece Terelu Campos en pie de guerra contra Pipi Estrada, exnovio que le debe dinero. Pero ella avisa: "No le voy a perdonar la deuda". Su compañera de plató, Gema López, se ha ido de vacaciones al mar y por allí la han fotografiado, paseando pensativa junto a la orilla. En Palma de Mallorca, la Reina Letizia salió de noche con sus hijas Leonor y Sofía, además de con la abuela de estas, que se unió a cenar.

Cerca de 600.000 euros es la herencia que dejó Mila Ximénez a su hija Alba. Lo cuentan en "Semana", donde también recogen la historia de amor de Fergó y Lauro y la salida de la Reina con sus hijas, si bien en este caso destacan la minifalda que lucieron para la noche mallorquina. Además, otra pareja nueva, la de Anabel Pantoja y Yulen, va viento en popa y han hecho su primera escapada veraniega tras acabar el concurso de televisión donde se conocieron.

En "Diez Minutos" cuentan que Kiko Hernández se ha hecho un injerto de pelo: "Quiero que mis hijas me vean guapo". En Ibiza vacacionean Lydia Lozano y su marido Charly. Una vez que lo ha contado, María del Monte se ha relajado. Así que allá donde va posa con su novia de toda la vida, Inmaculada Casal. Y no podía faltar algo de la eterna guerra entre Rociíto y su familia. Su prima Chayo le avisa: "Sé la verdad. Me resbala lo que digas".