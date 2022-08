Muchos daban por hecho que Ana María Aldón sería este miércoles la portada de su revista de cabecera anunciando su ruptura de José Ortega Cano, pero como mantenía el entorno cercano a la andaluza, ésta va a seguir en silencio (por lo menos por el momento), dejándonos en un sinvivir sobre la situación real de un matrimonio que lleva más de un mes haciendo vidas por separado y evitando siquiera coincidir en el mismo domicilio.

Alejada del foco mediático, la colaboradora se refugia en Costa Ballena con su hijo y desliza a su círculo íntimo que ella nunca ha pronunciado la palabra separación, insistiendo en que lo único que ha pedido a su marido es tener una vida normal como cualquier otra pareja - y salir a cenar, viajar y disfrutar del día a día - y dejando claro que si no están bajo el mismo techo es por los numerosos compromisos profesionales de Ortega Cano en los últimos tiempos.

Mientras tanto, el torero se encuentra en Madrid realizando gestiones y, una vez más, le hemos visto visitando el despacho de un notario para poner en orden sus asuntos, aunque guarda silencio a si estos movimientos podrían deberse a una inminente separación matrimonial.

Una presunta ruptura sobre la que Gloria Camila echa balones fuera al descubrir que Ana María no ha dado ninguna entrevista anunciando su separación. "Lo importante es que estén todos bien. Que pase lo que tenga que pasar. Ya lo veremos. Estáis todos como a la espera, como cuando un partido a ver quién gana y quien pierde" apunta, confesando que ella no tiene ni idea de las intenciones de la mujer de su padre: "No soy un oráculo y no sé nada".

A escasos días de poner rumbo al reality 'Pesadilla en el paraíso', la colaboradora admite que aunque tiene "muchas ganas" de la aventura se va muy preocupada por cómo estará su padre durante su ausencia. "Tengo el corazón divivido" afirma, asegurando que durante el concurso prefiere no enterarse si finalmente Ana María y su progenitor anuncian su separación.