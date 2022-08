Mercedes Milá está viviendo uno de sus veranos más convulsos. La presentadora, que se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Francia con amigos, sufría hace unos días una aparatosa caída en bicicleta al tratar de esquivar un insecto, que le ha traído graves consecuencias.

"Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro", contaba la periodista en sus redes sociales, relatando que a causa de su caída se había roto el húmero y había tenido que ser ingresada en un hospital galo.

Tras recibir el alta y regresar a España, Mercedes visitaba a su médico de confianza y descubría, para su sorpresa, que tenía que ser operada de manera "urgente" por la gravedad de su lesión, como ella misma compartía a través de varios stories publicados en Instagram: "Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido que me ha haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano".

Ahora, tres días después, Mercedes ya ha pasado por quirófano y, consciente de la preocupación de sus seguidores - pendientes de su estado de salud desde que sufrió la caída - ha querido agradecer el cariño recibido revelando que todo ha salido bien.

Con varias imágenes en el hospital en las que le vemos con el brazo en cabestrillo y una gran sonrisa, la presentadora ha explicado que se encuentra "muy bien". "La operación fue tal como el doctor Mir había previsto aunque se encontró con una "avería" muy seria. Hay que ver lo que puede provocar un "humilde" tábano en la vida de uno" ha añadido con sentido del humor, mostrando una impactante radiografía de los clavos que le han puesto en el hombro tras la caída provocada por intentar esquivar al insecto.

Emocionada y agradeciendo de corazón las "palabras y deseos" de sus fans en todo momento, Mercedes ha parafraseado a su adorado William Levy para definir lo que ha sentido en los últimos días: "Sois un ejército de cariño. Me habéis acompañado antes y después de esta operación tan inesperada. Os lo agradezco de corazón".

Muy positiva, la periodista ha concluido reconociendo que ahora le toca tener "paciencia" y "hacer la mejor rehabilitación posible para recuperar el 100x100 del movimiento del hombro y seguir disfrutando con la bicicleta", asegurando que este accidente no influirá en sus aficiones. ¡Mucho ánimo con la recuperación Mercedes!