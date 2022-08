Sara Sálamo está en el punto de mira. Después de publicar las últimas fotografías sobre sus vacaciones, la actriz ha tenido que salir a defenderse de las acusaciones de los usuarios. Sálamo es de esas figuras públicas que no tienen reparo en hablar de su ideología, y varias veces ha hablado de su tendencia a la izquierda. Entre varias de las preocupaciones de la actriz se encuentra la defensa del cambio climático, una cuestión sobre la que parece estar altamente concienciada y sobre lo que publica continuamente.

El caso es que, recientemente un usuario recopiló algunas de las publicaciones que Sara Sálamo había publicado a lo largo del verano disfrutando de sus vacaciones junto a su pareja, Isco Alarcón. "Para ser de izquierdas vives muy bien en el capitalismo...", comentaba el usuario, que no tardaba en tener la respuesta de la afectada. "Ser de izquierdas no está reñido con querer disfrutar tus vacaciones, querido. Es tan fácil como que no te importe pagar muchos impuestos para que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, educación, vivienda y cultura de calidad", contestaba Sálamo. A raíz de su respuesta, los usuarios siguieron comentando aun más la situación, sobre todo entorno al mensaje que había publicado en su propia defensa. La polémica está servida, en gran parte, por una de las fotos en particular: Sara Sálamo aparece bajando de un jet privado. "Pero esto va de no contaminar, no? Porque se ve que te preocupa el medio ambiente, pero que se sacrifiquen otros…", criticaba otro usuario más, que recibía respuestas apoyando su mensaje: "Es que es justo eso. Y encima se ofende. "No podemos vivir como queramos por ser de izquierdad". No tia, lo que no se puede es dar lecciones al resto de como vivir porque mi Seat León contamina y luego tú pillar aviones privados, motos de agua y yates".

Ajena a la situación, Sara Sálamo parece seguir haciendo su vida, celebrando junto a Isco Alarcón su llegada a un nuevo equipo, el Sevilla FC, al que acompañó durante su presentación. "Abrumados por tanto cariño. Gracias. Comienza una nueva aventura", decía en una publicación de su Instagram en la que recopilaba una serie de fotografías del momento.