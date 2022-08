La tribu de Tamara Falcó: quién es quién en el entorno de 'la marquesa'

Tras el exitoso estreno de ’Tamara Falcó: La marquesa’, el ‘reality’ de Netflix que sigue a la hija de Isabel Preysler prácticamente durante las 24 horas del día, si algo ha quedado claro es que es “una ‘celebrity’ nada corriente”, en palabras de la propia plataforma.

A la aristócrata, que cuenta con una legión de admiradores y otra de detractores, la rodean un glamuroso clan familiar y unas amistades tan famosas como ella, que aparecen a lo largo de los seis capítulos de la serie, "una fotografía al natural de la vida de Tamara” que gira en torno a uno de los nuevos proyectos de la protagonista: la apertura de un restaurante.

Repasamos a continuación quién es quién en la vida de la marquesa de Griñón.

La madre: Isabel Preysler

"Soy la hija de Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes de España, y de Carlos Falcó, un conocido vinicultor, marqués de Griñón y grande de España”. Estas son las palabras con las que Tamara se presenta en el primer capítulo de la docuserie, pero no cabe duda de que gran parte de su fama se la debe a sobre todo a su madre.

Isabel Preysler (Manila, 1951), conocida como la ‘reina de corazones’, nació en el seno de una familia acomodada de Filipinas. Con 18 años, sus padres la enviaron a Madrid con la idea de que estudiara Secretariado Internacional mientras vivía en casa de sus tíos. Pero la joven empezó a asistir a fiestas de la alta sociedad madrileña y en una organizada por Tomás Terry conoció a Julio Iglesias. Ella tenía 20 años y él 28 cuando se casaron por la iglesia en Illescas (Toledo), el 28 de enero de 1971.

Tras tener tres hijos -Chábeli , Julio José y Enrique-, la pareja se separó en 1978. El divorcio ocasionó un gran revuelo mediático, un despliegue que se acrecentó cuando Preysler, tan solo dos años después, en 1980, se volvió a casar con Carlos Falcó, marqués de Griñón.

La boda se celebró en la finca Casa de Vacas y el 20 de noviembre de 1981 nació la primera y única hija de la pareja, el cuarto descendiente para Preysler: Tamara Falcó. La felicidad no duró mucho y al cabo de un par de años empezaron los rumores de crisis entre los marqueses, que en 1985 confirmaron su separación.

Un año antes, en 1984, la 'reina de corazones' había conocido a Miguel Boyer, entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PSOE, en la entrega del Premio Limón, que ambos recibieron. Siguieron relacionándose y finalmente se casaron en enero de 1988, en una ceremonia civil. Cinco años después, el 18 de abril de 1989, nació Ana Boyer, la única hija del matrimonio.

En 2012, Boyer sufrió un derrame cerebral, lo que fue un duro golpe para Preysler, quien no se separó de su lado hasta que falleció el 29 de septiembre de 2014 a causa de una embolia pulmonar. Tres años después, en mayo de 2015, Preysler empezó una relación con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que seguía casado con su prima Patricia. Una relación que, pese a algunos rumores, continúa.

El padre: Carlos Falcó, marqués de Griñón

"Sí, ahora soy marquesa", afirma también Tamara en el primer capítulo del ‘reality’, sobre el título que heredó de su padre.

Carlos Falcó, quinto marqués de Griñón, cuya genealogía se remonta al siglo XIII y que era también marqués de Castelmoncayo y grande de España, nació en el palacio de las Dueñas, feudo de los Alba en Sevilla, en 1937.

Licenciado en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Lovaina y apasionado del campo, llegó a casarse hasta en cuatro ocasiones: con Jeannine Girod, Isabel Preysler, Fátima de la Cierva y Esther Doña.

Futo de su matrimonio con Preysler nació su única hija en común, Tamara, su ojito derecho.

Sus tres primeros matrimonios acabaron en ruptura, pero en 2017 volvió a dar el ‘sí, quiero’ a Esther Doña, 42 años más joven y que lo acompañó hasta el final. En marzo de 2020, Falcó falleció a los 83 años después de dar positivo en covid.

Los ocho hermanos

El primer capítulo, ‘Mi 40º cumpleaños’, comienza con imágenes que rememoran las fiestas de aniversario de la infancia de Tamara y que se alternan con la última, que tuvo lugar el 19 de noviembre en el palacio de Santoña en Madrid, rodeada de su familia y amigos.

En una de las secuencias, se ve cómo sus hermanos Chábeli, Julio José y Enrique, que viven en Miami, le envían un vídeo de felicitación con mensajes muy cariñosos. Y es que a pesar de que Tamara -'Tami', para los más allegados- es la única hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, tiene nada más y nada menos que ocho medio hermanos, aunque ellos prefieren decir solo hermanos.

A los tres citados, por parte de madre hay que añadir a Ana Boyer, la benjamina de Isabel Preysler. Por parte de padre tiene además dos hermanos mayores, los que Carlos Falcó tuvo con su primera mujer, Jeannine Girod: Xandra, la heredera empresarial y marquesa de Mirabel, y Manolo, que se dedica a la banca de inversión en Londres. Y a esta línea familiar hay que añadir además a Duarte y Aldara, los hijos que el marqués tuvo con Fátima de la Cierva.

La pareja: Íñigo Onieva

Parece que Tamara no ha tenido mucha suerte en el amor. De hecho, su currículum sentimental se podría definir como breve. En un momento de su vida incluso se planteó hacerse monja, una etapa que describe en el capítulo 4, ‘Camino de la fe’, donde asegura que “en vez de salir a tomar copas prefería rezar”. La serie también se hace eco de su visita al papa Francisco en el Vaticano.

Se le conocen pocas parejas, entre ellas su primer novio, Alberto Comenge Barreiros. También ha tenido una relación con el financiero franco-argentino Marco Noyer. Actualmente mantiene un noviazgo con Íñigo Onieva, un ingeniero y empresario hotelero de 33 años. En uno de los capítulos, Tamara confiesa: "Me imagino casada con él, ya no pierdes el tiempo con alguien con el que no veas un futuro". Su novio prefiere no hablar de boda.

La relación de Onieva y Falcó ha dado mucho que hablar en los dos años que llevan juntos, pero ella confía en él. “Si no fuera así, no estaría con él”, asegura. Numerosos medios se han hecho eco de supuestas infidelidades por parte de su chico. Sin ir más lejos, ‘Sálvame’ (Telecinco) destapó un perfil del empresario en una aplicación de contactos entre famosos. Ese día, la marquesa de Griñón asistía con Onieva a la boda de unos amigos, sin prestar atención a nada de lo que se estaba diciendo: “Si le conocierais, sabríais lo cariñoso que es, pero es que es cariñoso con el perro, con su madre, con sus amigos, con todo el mundo, y si tuviera la más mínima duda… Es que no”, concluye Tamara.

Los amigos: Juan Avellaneda, Boris Izaguirre...

A lo largo de la docuserie, aparecen distintos amigos de la infancia de Tamara, como Ana, Casilda, Clara y George Scott, con los que disfruta de una salida a caballo y una comida campera, pero sin duda Juan Avellaneda se ha convertido en su íntimo amigo tras coincidir en los fogones de 'MasterChef celebrity’, programa en el que ella se alzó con la victoria.

Tamara y Avellaneda son ahora inseparables. Así, además de compartir confidencias y viajar juntos a París y a Castellón, se ponen manos a la obra para reformar el edificio que albergará el restaurante y diseñar las cartas y los uniformes que llevarán los empleados.

Al final de la docuserie, se ve cómo juntos logran cumplir a tiempo con el encargo y servir una cena para 14 comensales. Aún no hay fecha para la gran inauguración, pero parece ser que El Rincón, que cuenta con el asesoramiento de Martín Berasategui, abrirá sus puertas al público a partir del próximo otoño.

Otro gran apoyo de la marquesa es Boris Izaguirre, que aparece también en varias secuencias de la serie, como la merienda que organiza Preysler en su casa junto a Tamara y unas amigas, entre las que destaca Bárbara Pan de Soraluce, una reconocida pintora de platos.

El escritor y presentador, que siempre apoya a Tamara, la defiende cuando Preysler duda del plan de montar un restaurante efímero en El Rincón y propone abrirlo en Jorge Juan (una calle del barrio de Salamanca de Madrid). “Creo que es la primera vez que realmente se ve nuestra relación en vivo y en directo: madre e hija más allá de los posados", señala Tamara.