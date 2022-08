A pesar de estar viviendo unos de los años más duros de su vida, Ana Obregón sigue luchando día a día para conseguir llevar adelante todos los proyectos que se le ponen por el camino. La presentadora pone rumbo a Málaga para poder recibir el premio a la solidaridad dentro del marco del Festival Starlite: "Voy a recoger un premio muy bonito".

La actriz, que acaba de anunciar que ha creado la Fundación Aless Lequio, está muy ilusionada con su nueva aventura a pesar de todo el trabajo que le ha costado: "Ha sido un camino largo, que si abogados, notarios, registros". Además, adelanta que en menos de un mes se pondrá en marcha: "En septiembre ya tendremos nuestra primera actividad con un proyecto maravilloso para luchar contra el cáncer de niños y jóvenes".

Estamos viendo a una Ana imparable y volcada en nuevos retos, como el libro que está escribiendo y que por supuesto, estará dedicado a su hijo Aless Lequio: "Está siendo difícil, es vaciarse y revivir un poco todo, pero por él, lo hago también por él".

Por otra parte, también se ha mostrado muy ilusionada contenta por haber retomado su carrera como actriz para participar en la película 'Mi otro Jon', de Paco Arango: "Es un cameo que nos ha pedido".

Sobre el delicado estado de salud de su padre poco sabemos, aunque la presentadora reconoce que está pasando estos días a su lado: "Por eso estoy aquí en Madrid y no me he ido".