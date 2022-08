Lucía Rivera: "De pequeña me aterraba contar que era una niña adoptada"

La modelo gijonesa Lucía Rivera tan pronto se muestra reacia en hablar sobre su vida como abre su corazón cuando menos se espera. Ella marca los tiempos y, sobre todo, ella escribe cuando quiere. Lo demostró hace unos meses hablando de sus problemas de salud mental en una tribuna periodística y lo ha vuelto a hacer ahora. La modelo se ha dejado llevar, ha cogido papel y boli y ha escrito una carta dirigida al "Señor X", o sea, su padre biológico.

La gijonesa, hija de la también modelo Blanca Romero, ha sido la primera invitada del Club de Cartas de la influencer Estefanía Ruiz y a través de su Newsletter, ha querido abrirse acerca de un tema tan personal. En su relato la joven, que vive un momento dulce junto al futbolista del Sporting Nacho Mendez, se plantea "si mis imaginaciones sobre ti serán ciertas", "si te he creado un personaje", "si nuestras manos y piernas seguirán siendo iguales". Dice Rivera que su padre biológico, del que su madre ha hablado en algunas entrevistas, ha sido "un pilar invisible que me ha permitido coger más aire". "A veces me pregunto si eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador". Remata su carta con una confesión: "Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años".