Marta Belaustegui: "Me enganchó el guion de ‘Alma’ desde el primer momento"

Disfrutar del momento es y ha sido siempre la filosofía de la actriz Marta Belaustegui, que acaba de estrenar la serie "Alma" de Netflix, la primera ficción de Sergio G. Sánchez para la televisión que supone el reencuentro de ambos cineastas.

En "Alma" Belaustegui (Madrid, 1966) se mete en la piel de Pilar, la madre de la protagonista Alma (Mireia Oriol), un personaje "fundamental para la trama, ya que hace un viaje imprescindible junto a su hija".

"Pilar es una mujer frágil, pero a la vez fuerte, es muy intuitiva también. Yo creo que muchas mujeres y madres se van a sentir identificadas con ella", considera.

Esta ficción, que cuenta la historia de Alma, una joven que padece amnesia tras un extraño accidente de tráfico durante un viaje de instituto en el que muere gran parte de sus compañeros, supone el regreso a la pequeña pantalla de Belaustegui tras su paso episódico por "Los herederos de la tierra" (2022), "El Rey" (2014) y "14 de abril, la República" (2011).

La actriz madrileña y el realizador asturiano se conocen desde 1999, cuando trabajaron juntos en el primer corto de G. Sánchez, otra historia de terror que se tituló "7337", que ganó cinco premios, entre ellos, los de los festivales de Gijón y Málaga de 2000.

"Para mí este reencuentro ha sido maravilloso. Me llegó el guion y no pude parar de leerlo, me enganchó desde el primer momento", así que aceptó de inmediato, detalla, y añade que lo que le más atrajo de la serie fue la "sensibilidad con la que estaba escrito el guion" y cómo, a través de la fantasía, "es capaz de contar una historia tan humana".

Tuvo muy en cuenta también el hecho de participar en una serie protagonizada por "tantos y tan buenos actores jóvenes", con el paso de la adolescencia hacia la madurez y el modo en el que va introduciendo "los problemas y preocupaciones que tienen hoy en día" como centro de la historia

Belaustegui comenzó su carrera de actriz muy joven, desde que empezó a estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático. Era 1984, y tenía 17 años cuando un profesor la invitó a participar en un montaje que estaba haciendo en el Festival de Grec (Barcelona) con la obra "Los escándalos de un pueblo", de Carlo Goldoni; y desde entonces no se ha bajado de las tablas.

A los 26 años –"y ya siendo madre"– le vino su primer proyecto audiovisual, pero el mayor salto a la industria cinematográfica lo daría en 1995 con el filme "Malena es un nombre de tango", adaptación de la novela de Almudena Grandes dirigido por Gerardo Herrero, y después se ratificó con "Cuando vuelvas a mi lado", de Gracia Querejeta, que le valió una mención especial del jurado en el Festival de San Sebastián.

A pesar de haber interpretado "cientos de papeles" y haber pasado por todos los medios, la madrileña no tiene un personaje "favorito que le quede por hacer", aunque confiesa que los papeles que le tentarían son "los que todavía están por escribir".

"Cumplir años juega a mi favor –considera– porque hay grandes clásicos que tienen muy buenos personajes que ya puedo interpretar. Sueño con personajes de autores como Brecht, o Lorca", cita entre los más grandes.

Entre 2006 y 2011 dirigió el Festival Internacional de Cine Mujeres de Cuenca, un certamen que cerró sus puertas en 2015 por falta de fondos. "Fue una plataforma brillante para dar visibilidad a directoras de todo el mundo cuyos trabajos, de otra forma, no podrían haber llegado a nosotros", explica.

Ahora se alegra de que los tiempos hayan y estén cambiando y que la industria cinematográfica camine hacia la igualdad. "Me hace mucha ilusión ver tantas directoras y actrices nuevas. En los tiempos en los que yo dirigí el Festival, a nivel nacional era muy difícil encontrar mujeres directoras, ahora es un orgullo que cada vez haya más", incide.

Entre manos tiene ya una nueva obra de teatro, "Lo que el mar esconde", que dirigirá Jesús Salgado y será una coproducción hispano marroquí que contará la historia de personas migrantes y otras que habitan en la frontera. Están a punto de comenzar los ensayos, por lo que espera que en octubre se pueda llevar a cabo el estreno.

Y mientras, recuerda y disfruta de "Alma".