Marta Castro: "Me encanta saber que mis raíces están aquí"

Marta Castro vuelve un verano más a disfrutar sus vacaciones en Villaviciosa. Un lugar donde están sus raíces familiares por haber nacido sus abuelos maternos Soledad y Miguel en la localidad de Sietes. "Vengo todos los veranos desde niña, acompañada de mi madre, Mercedes Rodríguez, y ahora de mi hijo Hugo de casi dos años. También están mis tres hermanas, mis sobrinos, y viene unos días mi padre Antonio". Una estancia veraniega donde asegura sentirse muy feliz. "Para mí Asturias es mi refugio, mi sitio de paz, desde hace muchos años cuando tengo el agobio del bullicio, de atascos, de estrés de trabajo, o de cualquier tipo, vengo a Sietes a desconectar", explica Marta, en uno de los tranquilos paseos entre hórreos y paneras de la localidad maliayesa

Mujer discreta, asegura que esperaba especialmente estas vacaciones en Villaviciosa tras los primeros meses de la reciente separación de Fonsi Nieto. "Como ya he comentado anteriormente, fue una decisión que tomamos dado que la relación no iba bien. Lo bueno es que supimos cortar a tiempo, con respeto y eso a día de hoy se nota porque tenemos una relación cordial. Tenemos un niño que nos va a unir de por vida, y él es el importante aquí", explica Marta, quien asegura que en estos momentos, y como ha sido siempre, su familia es su gran apoyo.

Marta, que reside habitualmente en Madrid y acaba de regresar de una escapada vacacional a Ibiza, dice ser toda una enamorada de Villaviciosa y también de Asturias. "Llevo a Asturias por bandera, mucho más que Madrid, no sé por qué, la verdad, porque nacer nací en la capital, pero de Asturias me gusta todo. De Sietes me enamora su tranquilidad y lo bonito que es, y la historia de saber que mis raíces están aquí".

Y ese amor por sus raíces dice que también lo quiere transmitir a su hijo. "Siempre disfruto mucho aquí, y ahora tengo la suerte de que le toca a Hugo también. Intento aprovechar los días al máximo, si hace sol siempre voy a Rodiles, si llueve, por tradición familiar vamos siempre a Covadonga o cualquier otro pueblo, que aunque lleve toda la vida viniendo siempre me gusta conocer sitios nuevos y repetir visita a Tazones. Hugo está alucinando con todo, todas las mañanas en Sietes damos de comer a los caballos, vamos a ver las gallinas, las vacas, me recuerda a mi infancia, espero que disfrute como lo hacía yo aquí", explica con amor de madre.

Tras finalizar sus vacaciones en Villaviciosa, Marta volverá a partir de septiembre a Madrid, donde también vive, su madre, hermanas y amigas. "Mi vida ha dado un giro bastante grande, en septiembre mi idea es volver a trabajar, ya que lo dejé en abril. Y durante estos meses me he volcado más en las redes sociales y la verdad que tengo unos seguidores que me apoyan mucho y estoy teniendo buena respuesta. Así que seguiré en ello", explica la influencer que se encuentra muy ilusionada en esta nueva faceta personal y profesional. En su Instagran ya publica sus fotos vacacionales en Villaviciosa, "cada año disfruto mas viniendo a mi Asturias. Me tiene enamorada" afirma.