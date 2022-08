María Pombo es una de las influencers más conocidas de España. La madrileña suele acaparar las portadas de las revistas de moda y la gente comenta todo lo que hace con bastante frecuencia. Y es que la influencer, tras tener su primer hijo y confesar que padece esclerosis múltiple, nunca ha ocultado que desearía volver a ser mamá. Sin embargo, ha subido un vídeo en el que advierte a la gente del peligro de preguntarle a una mujer si está embarazada: "Nunca preguntes a una mujer si está embarazada porque le ves un poco de tripa o simplemente porque 'ya le toca'", comienza diciendo. "No sabes sus circunstancias. Si quiere o no tener hijos. Si quiere pero no puede o le está costando. Si ha tenido un aborto. O si simplemente ha engordado. Es una pregunta que aunque se haga con buena intención es muy dañina y que realmente no sabrás si es así hasta que ella quiera contarlo", agrega.

María, enfrentada a una de sus primas más queridas Drama en la familia Pombo. Las últimas publicaciones en redes sociales de María y Blanca han dado mucho que hablar. Y es que buena parte de sus seguidores consideran que muestran el distanciamiento entre ambas. No solo eso. También que se lanzan mensajes a base de indirectas en sus cuentas. Esto es todo lo que ha pasado. Todo comenzó, supuestamente, con una publicación de María Pombo. La "influencer" colgó un vídeo en el que escribió: "Ohana significa familia y tu familia nunca te abandona ni olvida. Where are you? (¿Dónde estás?, en inglés)". Las letras están sobreimpresionadas en un vídeo en el que se puede ver un cielo gris y encapotado grabado desde un coche. A los lados, maizales. Para los seguidores de la "influencer", esto es, sin duda, un mensaje velado a su prima Blanca, otrora su gran confesora y amiga, de la que se ha distanciado por un problema familiar. Pero no es el único mensaje cruzado, según los followers de ambas. Días después Blanca Pombo colgó una imagen junto a un maizal. "Una foto en el maizal", escribió, en una paisaje que, casualidad o no, recordaba al que había elegido María Pombo. Según afirman varios seguidoras de la "influencer", la relación entre ambas se rompió por una problema familiar. Se trataría de una riña entre los padres de ambas a cuenta del restaurante familiar. Sea o no cierto, lo que parece innegable es que la relación entre ambas se ha enfriado hasta el punto de llegar prácticamente a congelarse. Y es que ambas han pasado de ser uña y carne a, aparentemente, unas completas desconocidas.