Piqué parece haber pasado el duelo, pero no puede estar del todo tranquilo por lo que parece. Hace unos meses, la pareja formada por el futbolista y Shakira se rompía y ellos mismos lo confirmaban.

La noticia ha sorprendido a muchos seguidores de la pareja. Pero también hay quien se ha alegrado y quien, incluso, lo veía venir, pues consideran que si el jugador del Barça fue capaz de engañar a su anterior pareja con Shakira, por qué no iba a hacerle a ella lo mismo. Ahora, muchos se preguntan qué fue de aquella pareja de Piqué. Se llama Nuria Tomás y así le va la vida.

Afirman que Nuria Tomás era pareja de Gerard Piqué cuando conoció surgió el amor con Shakira, en 2010. Ahora, tal y como se puede ver en las redes sociales, la joven ha rehecho su vida: ha formado su propia familia y, a juzgar por sus publicaciones, está feliz y enamorada.

Tal y como se puede ver en sus redes sociales, Nuria Tomás es empresaria. Fundó la empresa Eggsoeggso, que fabrica "chupas para toda la vida", y también de la agencia Apolo X Comunication. Antes había hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación.

Pues ahora, y tras unas semanas llenas de rumores por parte de las redes sobre una nueva novia de Piqué, la noticia se ha confirmado. El blaugrana está manteniendo una relación amorosa con una catalana de 23 años. La joven no tiene redes sociales, o por lo menos, las tiene ocultas. Lo que si podemos saber es que, según el diario "The Sun", la joven en cuestión se llama Clara Chia Martí.

Sin embargo, un paparazzi ha amenazado al jugador a través de su cuenta de Twitter. "A todos los seguidores de Shakira: Yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información pruebas etc que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar", comenzaba diciendo Jordi Martin en un tuit. "Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chia que es terrible como engañó a Shakira. Es repugnante como se fraguó el engaño", advirtió. Esta semana te quitaré la careta Piqué, le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuando, como y donde la engañaste", zanjó.

Además, el fotoperiodista quiso pronunciarse sobre un supuesto uso irregular de su vehículo con su hijo Milán dentro: Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a Shakira. Piqué lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos", aseguró.