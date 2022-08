En una de sus primeras entrevistas tras recibir el alta médica después de casi 50 días ingresado en un hospital madrileño por las complicaciones derivadas del Covid, Antonio Resines revelaba que una de las primeras personas con las que había hablado cuando pasó "lo peor" - ya que se llegó a temer incluso por su vida - fue la Reina Sofía.

Consciente de lo curioso de esta conexión con la Emérita, el actor explicaba que su mujer, Ana Pérez-Lorente, es amiga de las Infantas Elena y Cristina desde que coincidieron de niñas en el colegio Santa María del Camino.

Y meses después, confirmando que su relación sigue siendo muy estrecha, la hermana de Felipe VI se dejaba ver por primera vez en Madrid tras su inesperada separación de Iñaki Urdangarín arropada por Resines y su esposa, con los que coincidía en el cumpleaños de otro amigo en común.

"Está bien" aseguraba días después de su encuentro con Doña Cristina, evitando entrar en detalles sobre el complicado momento que estaba atravesando una de las mejores amigas de su mujer por su ruptura matrimonial.

Una postura discreta que Resines continúa manteniendo con la exduquesa de Palma, como nos ha demostrado en el estreno de su última película, 'El test'. Completamente recuperado y sin ninguna secuela del Coronavirus, el intérprete, "más fuerte que nunca", ha usado la técnica del despiste cuando le hemos preguntado por la Infanta: "¿Quién es Cristina?" ha exclamado, evitando así contarnos cómo se encuentra la hija del Rey Juan Carlos tras su reciente encuentro con Urdangarín en Bidart con un esquivo "no lo sé, no la he visto", antes de huir disimuladamente.