India Martínez es una de las caras más reconocidas de la escena flamenca de España. La cordobesa no para de cosechar éxitos en las listas más reconocidas del país y sus conciertos son de los que más llenan en todo el panorama nacional.

Pero hoy la andaluza ha sufrido un duro varapalo: su abuela, la única que le quedaba con vida, ha fallecido. La cantante, rota de dolor, ha colgado un vídeo en sus redes contando que ha tenido que cancelar un concierto que tenía previsto el miércoles 31 en San Sebastián de los Reyes.

Familia, ayer murió la abuela que me quedaba con vida, y es como si me hubieran arrancado otro cachito del corazón. La amo tanto… ha sido todo tan rápido que aún no me lo creo .Sé que hoy teníamos concierto pero es que ni siquiera me sale la voz del pecho para hablar. Perdonad de verdad, sabéis que nunca fallo a una cita pero esta misma tarde es el entierro y mi corazón siente que tiene que estar con los míos y despedirla como ella se merece. Dar las gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de Los Reyes por su comprensión y cariño en estos momentos tan duros, ya que hemos podido posponer en el concierto para este mismo Miércoles 31", escribió la cantante.