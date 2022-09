Los "Staytons" se vuelven locos

"Vamos a volvernos locos", el primer largometraje de José Luis Vázquez (Oviedo, 1980), se estrenará el próximo mes de octubre, en una fecha que aún está por concretar, pero antes, mañana viernes, se lanzará en todas las plataformas el videoclip del tema de la banda asturiana "Staytons" que suena al final de la película y que LA NUEVA ESPAÑA avanza ya en su edición digital. El mismo director de la película ha dirigido el videoclip de la canción de los "Staytons", que se titula "Al final de la carretera".

Juanvi (Villaviciosa, 1999), el cantante del grupo, cuenta que la relación con Vázquez data de años atrás y que en alguno de sus cortos ya ha echado manos de sus canciones. Esta vez, cuenta Juanvi, les "mandaron la sinopsis de la película, nos presentaron a los personajes protagonistas y nos dieron unos apuntes sobre desde qué punto de vista se iba a cantar la canción". A partir de todo ello escribieron "Al final de la carretera", una canción original y expresamente hecha para la cinta.

El proceso de composición ha sido muy distinto al del resto de sus canciones. "No es una canción de disco, no está en la misma línea de las canciones que estamos componiendo, y nos gustó el reto de desarrollar un formato extenso y ponernos en la piel de un personaje que está pasando por un desengaño", afirma Juanvi. "Hemos tenido que escribirla de una manera más estrófica, más narrativa", añade el cantante de "Staytons", que agradece "la oportunidad de experimentar" nuevos lenguajes. "Al final de la carretera" suena hasta el final de los créditos, en una versión extendida.

El tema ha sido grabado en los estudios Dinamita, con la producción de Igor Paskual –"nuestro productor de confianza", apostilla Juanvi–. El videoclip de la canción fue grabado en los estudios OVNI en Llanera.

Para ver "Vamos a volvernos locos" en los cines aún habrá que esperar algunas semanas. El primer largometraje de José Luis Vázquez ha sido producido por la Televisión del Principado (TPA), por La Fábrica de Humo y Desenfocado Producciones. El guion ha sido escrito a dos manos por Tesi M. Francos y el director de la cinta.

"Se escribió en plena pandemia y el rodaje se fue retrasando por las circunstancias. Está ambientada en el periodo pospandemia, cuando empezábamos a quitarnos las mascarillas y la gente aún tenía miedo. Es una precuela de un corto anterior: yo siempre tuve en mente esta historia", refiere Vázquez. "Vamos a volvernos locos", cuenta su director, empezó siendo "una comedia, pero a medida que el guion evolucionaba se iba hacia el drama, al final nos ha salido un melodrama".

Para el rodaje, que se ha realizado íntegramente en Asturias, Vázquez ha contado con profesionales asturianos, algunos traídos de Madrid, donde trabajan actualmente. El reparto está encabezado por Aida Valladares, como protagonista, Félix Corcuera y Bea Canteli.

Vázquez llega a su primer largometraje "con músculo", después de haber rodado 14 cortos. Desde Asturias ha trabajado junto a su equipo en la historia, la construcción de los personajes y el guion de "Vamos a volvernos locos". "Es un trabajo mental y se pude hacer aquí y en Tokio", sostiene. Lo que ha echado en falta son apoyos institucionales, "poquitos", dice, y muy aleatorios. "Unos ayuntamientos han colaborado, otros no", comenta. Él, de todos modos, asegura que no cambia Asturias por nada y, aunque nació en Madrid circunstancialmente, no tiene ninguna intención de dar el salto a la capital, donde vivió hasta los 12 años. "Asturias no la cambio por nada", afirma.