Carlos Alcaraz acaba de ganar su primer Grand Slam. El tenista murciano ha conseguido posicionarse el número uno del ranking ATP de tenis a sus 19 años, batiendo todos los récords. Es cierto que no ha tenido la competencia que tuvo por ejemplo Rafa Nadal, pero no hay duda de que ahora mismo es el mejor tenista del mundo. Pero, la gente siempre se ha preguntado si el murciano tiene pareja.

Según Europa Press, los rumores se desataron cuando, hace una semana, Carlota Boza comentaba una imagen de Carlos Alcaraz entrenando sin camiseta durante el US Open, cuya impresionante victoria le ha valido para convertirse en el número 1 más joven de la historia de la ATP. "¡Dame clases de tenis jajaja" apuntaba ni corta ni perezosa, tonteando sin ningún tipo de disimulo con el tenista del momento. El hecho de que la actriz de 'La que se avecina' veranee en la costa murciana también influyó para que muchos especulasen con si habría algo más que una amistad entre Carlitos y ella. Unos rumores que ahora Carlota desmiente entre risas y sin demasiada convicción: "Es amigo, seguro seguro" ha asegurado, confesando su admiración por el que define como "el número 1. Es buenísimo, un crack, muy buen tenista. Muy buena gente, buenísimo y muy natural". "Espero que me de clase" confiesa sonriente. Una vez desmentido su presunto 'tonteo' con Alcaraz, Carlota desvela que está "ilusionada del típico amor de verano, como la película 'Grease'" aunque, por el momento, prefiere no dar más detalles. ¿Tendrá que ver con el tenista?

Carlota Bouza recibe acoso en un festival

La actriz, conocida mayormente por su papel en La Que Se Avecina interpretando a Carlota -hija mayor de Amador y Maite- vivió un momento muy desagradable que captó en vídeo y que ha dado la vuelta a las redes sociales. Boza se encontraba grabando un Tik Tok con la canción “Potential Breakup Song”, de Aly & AJ, un tema del año 2007, pero que, gracias al algoritmo de la aplicación, se ha vuelto a popularizar. Cuando apenas llevaba unos segundos de vídeo, su gesto con la cara delataba que algo le estaba pareciendo extraño. Es entonces cuando un hombre se acerca a ella y, mientras se cuela en el vídeo, aprovecha para tocarle el culo. Boza supo reaccionar rápidamente y se defendió del desconocido empujándole mientras el vídeo aun seguía grabando. En el pie de la publicación, Carlota Boza se mostraba indignada con la desagradable situación que había vivido: “LAMENTABLEMENTE, no se como puede ser que en el país que es “EL CORAZÓN DE EUROPA” pase esto”. Las redes no tardaron en reaccionar posicionándose a favor de reacción que había tenido la actriz.