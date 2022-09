Primer marido de la inolvidable Cayetana Fitz-James y padre de sus seis hijos, Luis Martínez de Irujo es uno de los grandes desconocidos de una de las familias más famosas de nuestro país, a pesar de que su labor y su trabajo incansable hasta su muerte en 1972, cuando tenía 52 años, fueron claves para que la casa de Alba se convirtiese en lo que hoy conocemos.

Algo que está a punto de cambiar, ya que se publica su primera biografía, 'Luis Martínez de Irujo. Duque de Alba. El peso del nombre', que desvelará cómo era el empresario. A su presentación, en el Palacio de Liria, han asistido sus hijos, Carlos, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo, protagonizando un esperadísimo reencuentro en público en el que todos destacaron la bondad, la humanidad y la inteligencia de su padre.

Especialmente emocionada, la 'benjamina' de la casa, Eugenia que asistió al acto acompañada por su marido, Narcís Rebollo, y por su hija Cayetana Rivera. "Estoy muy contenta, es un día muy emotivo. Este libro significa muchísimo para mí. Es muy importante porque ya, por fin, es como si se le hiciera justicia ya después de 50 años que murió, pues creo que se lo merece" ha confesado.

La diseñadora tan tolo tenía tres años cuando falleció su padre, por lo que ha sido gracias a su biografía que, como nos cuenta, ha descubierto "muchísimas cosas sobre él". "Lo que me encanta sobre todo es que se realce la figura de él y la importancia que tuvo para la Casa, tanto en el tema cultural como económico" ha destacado, feliz porque gracias a este libro "se van a conocer infinidad de cosas que nadie tenía ni idea y que yo siempre he reivindicado porque me parecía una injusticia". "Yo era muy pequeñita pero le tengo en los altares de siempre" ha admitido conteniendo la emoción a duras penas.

Una presentación que precisamente ha coincidido con el funeral de la Reina Isabel II de Inglaterra, donde la coincidencia de los Reyes Felipe y Letizia con Don Juan Carlos y Doña Sofía se ha convertido en lo más comentado del día aunque, como cree Eugenia, no debería ser un tema de controversia porque si se han sentado juntos es "porque así lo habrá querido Isabel II que lo organizó absolutamente todo".